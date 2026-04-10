El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, aseguró que el servicio de colectivos empieza a mostrar una “regularización”, aunque aclaró que se mantiene una “disminución importante en la frecuencia” debido a la crisis que atraviesa el sector.

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En diálogo con C5N, el funcionario explicó que la situación responde principalmente al fuerte aumento del combustible y a nuevas condiciones impuestas por las petroleras. “Un empresario no puede pasar de pagar el litro de 1.700 a 2.050 pesos de un día para el otro, y además con exigencia de pago anticipado”, señaló.

Marinucci también apuntó al Gobierno nacional por no haber convocado a la Provincia a una reunión clave en la Secretaría de Transporte. “Es un problema que instaló el propio Gobierno dentro de su plan económico”, afirmó.

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En ese marco, anunció que la Provincia convocó a las cámaras empresarias del sector para el lunes en La Plata, con el objetivo de analizar la situación y buscar alternativas. “La única manera de sostener el servicio es con dos variables: tarifa y subsidio”, explicó.

Según detalló, la administración bonaerense destina entre 70.000 y 75.000 millones de pesos mensuales para sostener el sistema. Además, indicó que se adelantó el 64% de los fondos correspondientes a abril —cuando debía ser el 50%— para ayudar a las empresas a afrontar costos operativos y acuerdos salariales.

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El funcionario remarcó que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en la Provincia no hubo conflictos gremiales en el último tiempo. “Cada decisión que tomamos fue conversada previamente con las cámaras”, destacó.

Sobre el futuro de las tarifas, Marinucci no descartó nuevos ajustes. “No es algo que nos genere placer ni responde a nuestra ideología, pero hubo que actualizar gradualmente con un esquema del 2% más inflación”, sostuvo. En paralelo, criticó las subas aplicadas por Nación, que —según indicó— fueron del 30% en febrero y 11% en marzo.

Marinucci aclaró que se mantiene una “disminución importante en la frecuencia”.

También advirtió que el Estado nacional dejó de pagar el denominado “atributo social” desde diciembre, un componente que ronda los 16.000 millones de pesos mensuales, frente a los más de 70.000 millones que aporta la Provincia.

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Por último, planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema más transparente para los usuarios. “El pasajero tiene que saber cuánto cuesta realmente el boleto y cuánto está subsidiado”, dijo, y adelantó que se trabaja en un esquema para que el subsidio llegue de forma directa al usuario, posiblemente a través de herramientas como Cuenta DNI.

Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto: menos frecuencias, costos en alza y la posibilidad de nuevos aumentos mantienen en alerta a millones de pasajeros en el Área Metropolitana.