Martín Fierro de la Música 2026: Abel Pintos, de Bahía Blanca, ganó el Oro y María Becerra, de Quilmes, ganó 3 premios
El cantante bahiense se quedó con el máximo galardón y fue elegido mejor intérprete masculino. La quilmeña ganó como mejor artista femenina, mejor álbum y mejor show en vivo.
Abel Pintos y María Becerra estuvieron entre los grandes ganadores de la primera edición de los Martín Fierro de la Música. El cantante nacido en Bahía Blanca se llevó el Oro, mientras que la artista de Quilmes consiguió tres estatuillas en una ceremonia que reunió a figuras de distintos géneros.
Pintos también fue elegido mejor intérprete masculino. Al recibir el reconocimiento, agradeció a su familia y recordó a quienes confiaron en él desde sus comienzos. “Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeras cuatro personas del mundo que creyeron en mí”, expresó.
María Becerra fue la artista más premiada de la noche, con tres estatuillas: mejor artista femenina, mejor álbum por Quimera y mejor show en vivo por su espectáculo 360° en el estadio de River Plate.
La ceremonia se realizó en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La transmisión estuvo a cargo de El Nueve y la entrega se extendió hasta las primeras horas del jueves.
Entre los otros ganadores, Soledad Pastorutti se quedó con el premio a mejor artista folclórica, mientras que Charly García fue elegido mejor artista de rock y recibió la distinción Leyenda de Leyendas. L-Gante ganó en la categoría urbana y Lali fue reconocida como mejor artista pop.
La gala también tuvo reconocimientos a la trayectoria para referentes de distintos géneros. La Mona Jiménez fue distinguida por su recorrido en la música tropical y el cuarteto; el Chaqueño Palavecino, por su trayectoria folclórica; Palito Ortega, por la música popular; y Juanse, por el rock. El Martín Fierro de Platino fue para los hermanos Lucía y Joaquín Galán, integrantes de Pimpinela.
Con el Oro para Abel Pintos y las tres estatuillas de María Becerra, los artistas bonaerenses tuvieron un lugar destacado en la primera entrega de los Martín Fierro de la Música.
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