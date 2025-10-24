El Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, junto a los candidatos a diputados por Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini, visitaron el Parque Industrial Cántabrica, en Morón, donde mantuvieron un encuentro con representantes del sector productivo y autoridades locales.

La jornada permitió recorrer distintas empresas radicadas en el predio y conocer los proyectos de expansión y modernización que se llevan adelante con apoyo del Estado provincial. También participaron de la recorrida el Intendente local, Lucas Ghi; el titular de la Unión Industrial del Oeste (UIO), Edgardo Gámbaro; la directora provincial Sibila Botti, y Jorge Laviuzza, se informó oficialmente.

Marinucci destacó la importancia de contar con “un parque industrial modelo que garantiza el desarrollo local y regional generando empleo”, y señaló: “Desde Fuerza Patria creemos que el país sale con más inversores para producir, con más trabajadores llevando adelante la mano de obra”.

En la misma línea, el titular de la cartera de Transporte de Axel Kicillof indicó: “Se trata de generar riqueza para generar consumo en el mercado interno y, además, generar producción para poder exportar y recibir los dólares que necesita la Argentina”.

