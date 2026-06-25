El legislador del PRO Martín Yeza sostuvo que el vocero presidencial Manuel Adorni debería dejar su cargo, aunque rechazó la posibilidad de que una eventual remoción sea impulsada por el Congreso. Además, manifestó su apoyo a una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri, aunque aclaró que no observa al expresidente enfocado actualmente en ese escenario.

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"Creemos que a Adorni hay que correrlo, pero no queremos que lo corra el Congreso", afirmó Yezza al referirse a la situación política generada por las controversias que involucran al funcionario nacional.

En ese sentido, argumentó que una destitución parlamentaria podría generar un antecedente institucional inconveniente. "En esta etapa de la causa judicial no nos gusta que quede ese precedente, y además también es cierto que es algo inédito en democracia", señaló.

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El dirigente consideró que la salida del funcionario debería ser una decisión exclusiva del presidente Javier Milei. "Lo sano, lo normal sería que el Presidente lo corra en el momento que le parezca pertinente", expresó, aunque advirtió que la situación está generando tensiones dentro del oficialismo.

Según Yezza, la continuidad de Adorni está afectando la relación política con sectores aliados y particularmente con Patricia Bullrich. "Está traumando la relación con ella", sostuvo.

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Yezza también cuestionó la conducta del funcionario en sus exposiciones ante el Congreso. "Si tenés un jefe de Gabinete que le ha mentido al Congreso diciendo que tenía todo perfecto y después, a las dos semanas, dijo que no tenía todo perfecto, que sí, que tenía que hacer una rectificación", planteó.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027, el dirigente del PRO respondió con entusiasmo. "Sí. Es como preguntarle a los jugadores de la Selección si querés que juegue Messi. Es el fundador de nuestro partido", comparó.

Sin embargo, reconoció que no percibe al exmandatario trabajando actualmente en esa posibilidad. "Para serte honesto, hoy no veo que él esté pensando en eso", concluyó.