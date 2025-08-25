Este domingo, la ciudad de Berisso fue sede de la primera edición de la Expo Barber King Battle, un encuentro que reunió a más de 200 barberos locales en el Gimnasio Municipal. Con un marco de público numeroso y entusiasta, la jornada estuvo marcada por el talento, la creatividad y la pasión de quienes participaron en esta competencia inédita para la región.

La actividad, organizada por el Municipio de Berisso, se extendió durante toda la tarde, de 13.00 a 20.00, con entrada libre y gratuita. Los barberos se midieron en distintas categorías: Total Look, Fast Fade, Freestyle y Fade Amateur, donde cada uno mostró su estilo y habilidades ante un jurado especializado que evaluó los trabajos.

Más allá de la competencia, el encuentro buscó poner en valor el oficio de la barbería y ofrecer un espacio de visibilidad para quienes todos los días ejercen su trabajo en los barrios de la ciudad y la región. El público acompañó con entusiasmo, generando un clima festivo que dio identidad a la primera edición.

La Expo Barber King Battle contó con la participación del intendente local, Fabián Cagliardi. El evento cerró con la entrega de premios a los mejores en cada categoría y dejó sentadas las bases para que el evento pueda repetirse en los próximos años, consolidando a Berisso como un punto de referencia para este rubro en la Provincia.

