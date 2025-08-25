Más de 200 barberos mostraron su talento en la primera Expo Barber King Battle que se realizó en Berisso
El evento se realizó este domingo en el Gimnasio Municipal de Berisso. Fue organizado por el Municipio y convocó a barberos de la región, que compitieron en distintas categorías frente a un jurado de excelencia.
Este domingo, la ciudad de Berisso fue sede de la primera edición de la Expo Barber King Battle, un encuentro que reunió a más de 200 barberos locales en el Gimnasio Municipal. Con un marco de público numeroso y entusiasta, la jornada estuvo marcada por el talento, la creatividad y la pasión de quienes participaron en esta competencia inédita para la región.
La actividad, organizada por el Municipio de Berisso, se extendió durante toda la tarde, de 13.00 a 20.00, con entrada libre y gratuita. Los barberos se midieron en distintas categorías: Total Look, Fast Fade, Freestyle y Fade Amateur, donde cada uno mostró su estilo y habilidades ante un jurado especializado que evaluó los trabajos.
Más allá de la competencia, el encuentro buscó poner en valor el oficio de la barbería y ofrecer un espacio de visibilidad para quienes todos los días ejercen su trabajo en los barrios de la ciudad y la región. El público acompañó con entusiasmo, generando un clima festivo que dio identidad a la primera edición.
La Expo Barber King Battle contó con la participación del intendente local, Fabián Cagliardi. El evento cerró con la entrega de premios a los mejores en cada categoría y dejó sentadas las bases para que el evento pueda repetirse en los próximos años, consolidando a Berisso como un punto de referencia para este rubro en la Provincia.
