Hay prestaciones de salud que, hasta no hace demasiado tiempo, para muchos vecinos del interior bonaerense implicaban algo más que conseguir un turno. Significaban organizar un viaje, conseguir quién acompañara al paciente y recorrer decenas o cientos de kilómetros para acceder a un estudio o tratamiento.

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En San Miguel del Monte, esa realidad comenzó a cambiar a partir del crecimiento de la capacidad del Hospital Provincial “Zenón Videla Dorna”. El establecimiento incorporó equipamiento, sumó prestaciones y avanzó en obras de infraestructura con un objetivo concreto: que una mayor cantidad de necesidades sanitarias puedan resolverse dentro de la propia localidad y su región.

Los números permiten dimensionar ese proceso. El hospital pasó de atender unas 55 mil personas en 2019 a más de 150 mil en 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el establecimiento. En paralelo, fue ampliando los servicios disponibles y su capacidad diagnóstica y quirúrgica.

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Más de 2.400 mamografías con el nuevo equipo

Uno de los cambios más visibles se produjo en el área de diagnóstico por imágenes. Desde la puesta en funcionamiento de un nuevo mamógrafo digital, el Videla Dorna realizó 2.415 mamografías. Actualmente, el hospital resuelve alrededor de 1.200 mamografías por año, una cifra que permite ampliar el acceso a un estudio fundamental para la prevención y la detección temprana de enfermedades mamarias.

El impacto no se mide solamente en cantidad de estudios. Para las mujeres de Monte y localidades cercanas, disponer de esta tecnología en el hospital provincial significa poder acceder al control en su propia región, sin tener que trasladarse a un centro de mayor complejidad.

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En materia de salud pública, acercar el diagnóstico al lugar donde viven los pacientes también puede ser una herramienta para reducir barreras de acceso y favorecer los controles preventivos.

Diálisis: otro tratamiento que dejó de requerir viajes

El fortalecimiento del hospital también alcanzó a un servicio especialmente sensible: Diálisis.La incorporación de equipamiento específico permitió comenzar a resolver localmente tratamientos para pacientes que requieren atención dialítica. En lo que va de 2026, el hospital realizó alrededor de 45 procedimientos, principalmente destinados a pacientes agudos.

La importancia de contar con esta capacidad en Monte excede el número de prácticas realizadas. Para determinados pacientes, tener el servicio disponible en la propia localidad evita traslados hacia centros alejados, entre ellos los de La Plata, y facilita la continuidad de una atención que resulta crítica para quienes la necesitan.

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El hospital había incorporado el equipo para el servicio dos años atrás y, desde entonces, la prestación pasó a formar parte de las capacidades que el establecimiento puede ofrecer en el territorio.

Cirugías de menor invasión y más capacidad para resolver localmente

Otro de los avances se produjo en el área quirúrgica. El Videla Dorna cuenta con una torre de laparoscopía, tecnología que permite realizar procedimientos de mínima invasión y obtener diagnósticos precisos. Según los datos difundidos por el hospital, la incorporación de esta aparatología hizo posible resolver más de 1.200 procedimientos dentro del ámbito local.

En términos concretos, se trata nuevamente de ampliar la capacidad de respuesta de un hospital del interior. Cada prestación que puede resolverse allí representa, en determinados casos, una derivación menos y un traslado que el paciente no necesita realizar.

Reformas edilicias

La transformación no quedó limitada a los equipos médicos. En diciembre de 2025 se completó la sexta y última etapa del recambio de techos del hospital. La obra contó con un apoyo financiero de $51 millones y permitió avanzar en la refacción de distintos sectores del establecimiento.

Durante agosto de 2026, además, se incorporaron 20 camas eléctricas SIPRO destinadas al sector de Cuidados Mínimos y dos camillas de traslado intrahospitalario para reforzar la atención en Guardia y Cirugía. La inversión informada fue de $43 millones.

A esto se sumaron 20 equipos de aire acondicionado frío/calor, que permitieron equipar las habitaciones de Cuidados Mínimos y mejorar las condiciones de internación. En este caso, la inversión alcanzó los $20,4 millones, entre fondos de apoyo financiero y recursos propios del hospital.

También llegaron un electrocardiógrafo portátil de 12 derivaciones para la Unidad de Terapia Intensiva, instrumental para la torre de laparoscopía y nuevas mesas para instrumental destinadas a Quirófano y Enfermería. Son incorporaciones que pueden parecer menores frente a las grandes obras hospitalarias, pero que forman parte de la infraestructura cotidiana necesaria para que un servicio funcione y pueda sostener una mayor demanda.

Un hospital que creció junto con su demanda

Para el director ejecutivo del Videla Dorna, Nicolás Jurao, el crecimiento del establecimiento fue sostenido y respondió a la necesidad de dar respuesta a una comunidad cada vez más amplia.

El dato que resume esa transformación es el salto de las 55 mil atenciones registradas en 2019 a más de 150 mil en 2025. Ese aumento convirtió al hospital en un centro de referencia para Monte y su región y obligó, al mismo tiempo, a ampliar servicios, equipamiento e infraestructura.

Jurao destacó además el acompañamiento del Ministerio de Salud bonaerense y vinculó el crecimiento del establecimiento con las políticas sanitarias provinciales.

El director también planteó una mirada crítica sobre el escenario nacional y sostuvo que, frente a un contexto en el que —según sus palabras— las políticas nacionales se desentienden de las necesidades sanitarias, la Provincia mantiene el acompañamiento a los hospitales públicos.

Más allá de esa discusión política, el proceso que atraviesa el Videla Dorna puede leerse desde una dimensión concreta: qué puede resolver un hospital público en una localidad del interior y cuánto de eso evita que sus pacientes tengan que viajar para recibir atención.

Cuando la salud se acerca al lugar donde vive la gente

La historia del Videla Dorna muestra una dimensión particularmente importante de la salud pública bonaerense: no se trata solamente de incorporar tecnología, sino de distribuir capacidad sanitaria en el territorio.

Un mamógrafo permite hacer estudios que antes podían requerir un traslado. Una máquina de diálisis puede evitar viajes periódicos para determinados pacientes. Una torre de laparoscopía amplía la posibilidad de realizar cirugías localmente. Y una renovación de camas, climatización e infraestructura permite sostener esas prestaciones en mejores condiciones.

Para San Miguel del Monte y las localidades de su área de influencia, el resultado es una red de atención que busca resolver cada vez más necesidades cerca de casa.

Y quizás allí esté el dato más importante detrás de las cifras: cuando un hospital del interior crece, no solamente crece el hospital. También se achica la distancia que separa a una comunidad del derecho a acceder a la atención sanitaria.