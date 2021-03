El Gobierno había anunciado el arribo de 3 millones de ampollas del laboratorio chino Sinopharm para la semana pasada, lo que le hubiera permitido salir momentáneamente de la situación de escasez de vacunas. Luego, sin dar demasiadas explicaciones, indicó que llegarían esta semana. No obstante, las vacunas no aparecen, y la Ministra de Salud Carla Vizzotti no saben cuándo estarán en el país.