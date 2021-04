En medio de la polémica por la continuidad de las clases en medio de la sefunda ola de coronavirus, el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, aseguró que la reunión que ayer mantuvieron los gremios de la educación con autoridades de la provincia fue "muy pobre" y anunció una medida de fuerza de 24 horas para mañana, tras el importante incremento de casos en la Provincia.

En declaraciones a FM 97 Une, el titular de la Unión de Docentes de la Orovincia de Buenos Aires (UDOCBA) señaló que "la Directora General de Escuelas nos quiere convencer de que los contagios no son tan grandes y son fuera de las escuelas, como si eso fuera importante. Además, el Estado no puede controlar el tema del transporte y los contagios se pueden dar ahí".

Díaz describió que los diferentes representantes sostuvieron "una discusión bizantina, goebbeliana" y remarcó que "no se puede discutir la situación que se vive. Crecen los infectados y los muertos todos los días. Entonces, o tomamos una posición en defensa de la gente, los alumnos y los docentes o estamos a favor de Patricia Bulrich y de garantizar una escuela a pesar de las muertes".

"La situación que se vive en la Provincia es de alto voltaje. Lo dijo el gobernador, Axel Kicillof no lo digo yo. Y si decimos eso pero después no se suspenden las clases, no se entiende", enfatizó Díaz. Finalmente, el sindicalista destacó que "esto es simulacro de clases". "No hay ningún contenido que se pueda desarrollar. No tiene sentido arriesgarse", concluyó.