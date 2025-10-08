Más problemas para LLA en la Provincia: Apareció Cositorto y desde la cárcel afirmó que financió la campaña de Santilli
Luego del escándalo que generó la salida de José Luis Espert de la lista, acusado por vínculos con fondos del narcotráfico, ahora quien sería su sucesor en la boleta, Diego Santilli, fue señalado por el líder de Generación Zoe, el promotor de una de las estafas piramidales más grandes de la Argentina.
Leonardo Cositorto, que actualmente se encuentra cumpliendo condena en Corrientes por estafa, habló desde prisión y aseguró que en 2021 aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli, actual candidato a Diputado Nacional por La Libertad Avanza (LLA).
“No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme”, dijo en declaraciones radiales.
En su momento, se habían viralizado imágenes de la campaña del PRO en Provincia, donde se lo veía a Santilli junto a Cositorto.
Además, con respecto al denunciado por narcotraficante vinculado con José Luis Espert, señaló: “Yo no soy ‘Fred’ Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme. Los apoye (a Santilli) porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también”.
En su momento, Santilli, consultado sobre Cositorto, dijo: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.
