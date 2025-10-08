Leonardo Cositorto, que actualmente se encuentra cumpliendo condena en Corrientes por estafa, habló desde prisión y aseguró que en 2021 aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli, actual candidato a Diputado Nacional por La Libertad Avanza (LLA).

“No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme”, dijo en declaraciones radiales.

En su momento, se habían viralizado imágenes de la campaña del PRO en Provincia, donde se lo veía a Santilli junto a Cositorto.

Además, con respecto al denunciado por narcotraficante vinculado con José Luis Espert, señaló: “Yo no soy ‘Fred’ Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme. Los apoye (a Santilli) porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también”.

En su momento, Santilli, consultado sobre Cositorto, dijo: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.

