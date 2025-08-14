Puede interesarte

Mientras La Libertad Avanza preparaba su acto de lanzamiento de campaña en la misma ciudad, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron el ensanche y la pavimentación asfáltica de diagonal 74 desde 32 hasta 38, una obra que permitirá agilizar el acceso y egreso a la capital bonaerense.

Ads

"Encontramos un Municipio en ruinas, en estado de quiebre financiero y operativo, y con una deuda de 21.500 millones de pesos", expresó el jefe comunal, y agregó: "Hoy, hemos logrado revertir esa situación y somos un municipio sólido con superávit y cero deuda".

En ese marco, Alak expresó que "hemos hecho más de 30 juntas comunales en los barrios y la gente nos pide obras, que hoy estamos ejecutando en todas las localidades de la ciudad”, y enfatizó: “Estamos comprometidos con seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Ads

“A partir de hoy, entrar y salir de la ciudad es más fácil y rápido”, continuó el mandatario, quien estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, Sergio Resa; y concluyó: “Esta ejecución acompaña el objetivo de jerarquizar a La Plata como capital de la Provincia: una ciudad capital debe estar bien conectada y tener accesos a la altura de su importancia”.

Por su parte, Kicillof afirmó: “Esta obra era fundamental para mejorar la logística, el flujo vehicular y la seguridad vial de más de 250 mil personas que transitan por la zona todos los días”. “Gracias al trabajo conjunto con el intendente Julio Alak y las autoridades municipales, concretamos también la bajada de la autopista en la avenida 520 y seguimos trabajando para poner el patrimonio y recuperar el prestigio de la capital de todos los bonaerenses”, agregó.

Ads

“Nos dolía ver el estado de abandono de la ciudad de La Plata, por eso ahora, aunque el Gobierno nacional esté empeñado en destruir el federalismo y desfinanciar a la provincia de Buenos Aires, redoblamos los esfuerzos y la creatividad para sostener las obras que mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Solo aquí en La Plata tenemos más de 100 frentes de obra en distintos barrios: estamos repavimentando más de 2 mil cuadres, arreglando 200 escuelas y haciendo todos los trabajos hidráulicos que se necesitan”.

Durante la inauguración, Alak también anticipó la construcción de un puesto de vigilancia de dos plantas con lector de patentes en la rotonda de 120 y 32, financiado por el Fondo de Seguridad provincial, medida que se complementará con la puesta en marcha de un nuevo sistema de videovigilancia que triplicará la cantidad de cámaras y sumará 50 controles de acceso, desde Brandsen hasta el límite de Ensenada y Berisso y desde Varela hasta Ignacio Correas.

Para concretar la ejecución, el Municipio debió reforestar la zona reemplazando ejemplares secos y enfermos por nuevos, e instalar rampas para personas con discapacidad. Además, se renovó por completo la iluminación de la traza y se ejecutaron tareas de orden y mantenimiento para mejorar la seguridad.

Ads

La intervención vial contempló el angostamiento de la rambla central de la diagonal, con la correspondiente adecuación del arbolado público, la generación de un nuevo carril por calzada, el recambio de las losas de hormigón deterioradas y la pavimentación asfáltica de todo el tramo.

Además, el nuevo diseño para acompañar el crecimiento de la circulación vehicular en la zona incluyó la ejecución de una rambla vegetal de 2,50 metros de ancho, la optimización del alumbrado público, demarcación horizontal, nueva cartelería y la puesta en valor de la rotonda de 120 y 32.