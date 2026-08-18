El intendente de Castelli, Francisco Echarren, puso en marcha “Pensar la Argentina”, un nuevo ciclo de entrevistas con dirigentes y referentes de distintos sectores para discutir sobre el presente y el futuro de la Argentina.

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El primer invitado fue Carlos Maslatón, abogado y dirigente liberal que tuvo un vínculo político con Javier Milei durante los primeros años de su construcción política y que posteriormente se transformó en uno de sus críticos más duros.

La charla, publicada el 17 de agosto en el canal de YouTube de Echarren, duró alrededor de una hora y recorrió distintos temas: el rumbo del Gobierno, la situación económica, el caso $LIBRA, Cristina Fernández de Kirchner y el futuro político del país.

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Echarren presentó el encuentro como una conversación entre “un peronista y un liberal”, aunque aseguró que existen puntos de coincidencia entre ambos. “Él es liberal, yo soy peronista, coincidimos en muchas cosas. La primera, que la soda tiene que estar recontra fría”, había escrito el intendente al anunciar el programa.

La pregunta sobre Milei

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Echarren le preguntó directamente a Maslatón: “¿Milei está en su sano juicio? ¿Está en condiciones mentales para gobernar un país como la Argentina?”

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La respuesta fue contundente: “No, no”.

Maslatón sostuvo además que, desde su interpretación, existe una “causal de remoción constitucional”, aunque consideró que actualmente no están dadas las condiciones políticas para avanzar con un juicio político contra el Presidente.

“¿Por qué te pensás que nadie se anima a plantear un juicio político a pesar del daño que le está haciendo al país? Porque los votos no dan”, afirmó.

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Durante la conversación, el dirigente liberal también realizó un análisis personal sobre Milei y sostuvo que es “una persona muy quebrada sentimentalmente”. Además, cuestionó su vínculo con la idea de nación y aseguró que no tiene incorporado “el concepto de patria”.

Maslatón también apuntó contra el rol de Karina Milei, a quien definió como una especie de “presidenta adjunta”, aunque aclaró que se trata de una denominación de hecho y no de un cargo institucional.

“Milei ha tenido la decisión de nombrar de hecho —no de derecho, pero es derecho práctico— una presidenta adjunta que es su hermana”, sostuvo. Según su visión, Karina tiene “poder de veto sobre personas y poder de veto sobre cosas” y participa de las decisiones más importantes de la gestión.

Cristina Kirchner y el futuro político de Echarren

Otro de los momentos destacados se produjo cuando Echarren le preguntó a Maslatón qué pensaba sobre Cristina Fernández de Kirchner.

“Injustamente presa. Quizás fue armado para sacarla del juego político”, respondió el dirigente liberal.

Maslatón consideró además que la proscripción política es el objetivo central de la condena contra la expresidenta. Al mismo tiempo, recordó que fue crítico de distintos aspectos de los gobiernos de Cristina Kirchner, aunque reivindicó otras cuestiones de sus gestiones.

Incluso contó que en octubre de 2024 mantuvo una reunión con la expresidenta, en la que le planteó personalmente sus críticas y también aquellos aspectos de su gestión que consideraba correctos.

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Las declaraciones de Maslatón se producen además en medio de un debate que ya había generado fuertes cruces dentro del oficialismo. Semanas atrás, Victoria Villarruel criticó al Gobierno y había puesto en duda las “capacidades mentales” de Milei para dirigir el país. Por su marte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, "habló de delirio persecutorio".

Hacia el final de la entrevista, Maslatón sorprendió al propio Echarren con un pronóstico sobre su futuro político.

“Argentina va a ser un país importantísimo, 100% seguro. Y vos vas a ser de la generación que conduzca la República Argentina, 100% seguro”, le dijo.

Echarren, por su parte, planteó que el peronismo debe construir una alternativa que vaya más allá de un discurso conservador y propuso discutir un proyecto centrado en la industria nacional, el mercado interno, los jubilados, el peso y el poder adquisitivo.