El Frente Renovador prepara una convocatoria de peso político para este martes en San Fernando, donde dirigentes del peronismo federal, intendentes bonaerenses y referentes del kirchnerismo compartirán un encuentro con la mira puesta en el escenario electoral de 2027. Sergio Massa podría participar de la actividad, aunque su presencia dependerá de su regreso de Brasil.

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La reunión se realizará desde las 18.00 en el Teatro Otamendi, con el intendente local, Juan Andreotti, como anfitrión. La organización espera congregar a unos 600 dirigentes, entre legisladores, jefes comunales y representantes de diferentes sectores del justicialismo.

La convocatoria coincide con el Día de la Militancia y busca mostrar capacidad de articulación política en un momento en que distintos espacios del peronismo comienzan a discutir cómo reconstruir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei.

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Dirigentes de distintos sectores del PJ

Entre los dirigentes que confirmaron su participación aparecen el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, la legisladora cordobesa Natalia de la Sota y el senador santiagueño Gerardo Zamora.

También fueron mencionados referentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, además de intendentes bonaerenses que integran el espacio conocido como La Liga.

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En ese grupo se encuentran Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros representantes territoriales.

La diversidad de procedencias políticas será uno de los aspectos centrales del encuentro, que apunta a reunir a dirigentes con distintas trayectorias dentro del peronismo y avanzar en una agenda compartida.

La posible presencia de Massa y las señales hacia 2027

La participación del exministro de Economía todavía no estaba asegurada. Massa tiene previsto viajar a San Pablo, Brasil, para desarrollar una actividad vinculada al Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Su regreso a tiempo determinará si finalmente estará en San Fernando. Su presencia tendría un peso particular en una convocatoria que busca posicionarlo como uno de los articuladores de un armado político con proyección nacional.

El encuentro también tendrá repercusiones dentro de las distintas corrientes del peronismo, en medio de las tensiones por el liderazgo y las estrategias electorales para los próximos años.