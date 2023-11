En Río Cuarto, Sergio Massa prometió que, en caso de ser electo Presidente, se iniciará una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde" en materia de coparticipación.

"Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", añadió el tigrense, buscando seducir a votantes por lo general muy hostiles con su espacio.

"Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses; por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de una justa distribución de ingresos", aseveró Massa, que estuvo en Río Cuarto para participar de la ampliación del sistema SUBE para siete localidades cordobesas.

Horas más tardes, desde la Red Social Twitter,el Gobernador Juan Schiaretti criticó al postulante oficialista: “La inflación descontrolada a la cual somete a la Argentina el gobierno kirchnerista de Sergio Massa hace que la plata cada vez rinda menos”, indicó.

“Nosotros, que somos un gobierno serio, que no andamos prometiendo cosas que después no cumplimos, y como somos un gobierno serio, nos ocupamos de que a las familias cordobesas no les falta lo indispensable”, agregó acompañando el tuit de fotos durante el acto de entrega de créditos de Vida Digna en su provincia.

Además, el mandatario provincial sentenció: “De nada sirve que vengan a firmar a algunos municipios la tarjeta SUBE unos días antes de la segunda vuelta mientras todos los subsidios al transporte se quedan mayoritariamente en el AMBA”.