En declaraciones televisivas, y a 24 horas del inicio de la veda, Sergio Massa indicó que para su eventual gobierno, tiene tres objetivos: “Uno que tiene que ver con la mejora del ingreso”, para lo que garantizó mantener la eliminación de Ganancias, la continuidad de bonos para los jubilados y la gratuidad de medicamentos, y la devolución del IVA; “los superávits gemelos que son los que le dan a la Argentina solvencia económica”, y “retenciones 0 para las economías regionales permiten el crecimiento de las exportaciones”.

Sobre el futuro Ministro de Economía de su gestión, dijo: “La política económica la va a dirigir alguien que hoy no está en mi fuerza política y no lo digo para no exponerlo, que tiene enorme capacidad de gestión. Si gano, lunes o martes lo voy a anunciar”.

“Muchas de las cosas que vengo planteando las podemos empezar a poner en marcha desde el lunes”, aseveró.

Por otro lado, cuestionó al opositor Javier Milei: "La dolarización es una megadevaluación; la apertura de la economía es cierre de pymes; romper con el Mercosur es que cientos de cordobeses se queden sin mercados, y romper con China significa perder casi US$19.000 millones de mercado exportador”.

Asimismo, sobre las restricciones para la adquisición de dólares, Massa indicó que la salida del cepo “va a llevar aproximadamente 12 meses de trabajo”.