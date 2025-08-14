"Para mí lo único importante de todo este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme. Todos tenemos que quedar adentro”, indicó Sergio Massa en declaraciones radiales, a días de la finalización del plazo para presentar las nóminas de candidatos.

Ads

Además, el tigrense confirmó que no se presentará como candidato este 2025, a la vez que remarcó que “es lo único importante para consolidar la unidad de la provincia de Buenos Aires”. Asimismo, señaló que este paso puede llevar a un triunfo el 7 de septiembre como antesala del posicionamiento del peronismo en octubre.

“Mi cabeza está puesta en eso y mi laburo está puesto en eso. Quiero unidad. Después, lo demás, secundario”, ratificó Massa.

Ads

Puede interesarte

Ads