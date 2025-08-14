Massa no será candidato: "Lo único importante es que cerremos una lista de unidad, aunque nadie va a quedar conforme"
De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el ex Ministro de Economía de Alberto Fernández reiteró su pedido de unidad dentro de Fuerza Patria para armar las nóminas, pero dijo que no se postulará. "Todos tenemos que quedar adentro”, sostuvo.
"Para mí lo único importante de todo este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme. Todos tenemos que quedar adentro”, indicó Sergio Massa en declaraciones radiales, a días de la finalización del plazo para presentar las nóminas de candidatos.
Además, el tigrense confirmó que no se presentará como candidato este 2025, a la vez que remarcó que “es lo único importante para consolidar la unidad de la provincia de Buenos Aires”. Asimismo, señaló que este paso puede llevar a un triunfo el 7 de septiembre como antesala del posicionamiento del peronismo en octubre.
“Mi cabeza está puesta en eso y mi laburo está puesto en eso. Quiero unidad. Después, lo demás, secundario”, ratificó Massa.
