La designación del nuevo titular del Palacio de Haciendo sigue generando adhesiones y rechazos y en el propio oficialismo. Ahora, el concejal y jefe de ANSES Arrecifes, Gonzalo Peralta, sorprendió al decir que "Massa representa otros intereses" y asegurar "no saber" si lo votaría en 2023. Así lo marcó durante una entrevista en la que también reconoció que "Alberto Fernández no está cumpliendo con las expectativas".

Sobre la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Peralta expresó: "Deseo que le vaya bárbaro y creo que va a acomodar la situación, aunque quizás no como a mí me gustaría. Dentro de esta alianza que es el Frente de Todos, Massa representa quizás más a los organismos concentrados. Yo espero que no se olvide de lo que prometió Alberto en el inicio de su gobierno, cuando dijo ‘primero los de abajo'”.

En diálogo con radio Uno 107.1, el referente local de La Cámpora y del Frente de Todos sorprendió al opinar sobre la chance de que Massa sea candidato a presidente en 2023. "No sé si lo votaría… Hay que ver. Siempre voté al peronismo, soy muy orgánico en eso. Pero creo que lo más saludable en 2023 es que haya PASO en el Frente de Todos; ahí sí me inclinaría por otro candidato que tenga más que ver con mis ideas".

Por último, consultado sobre el rol de la vicepresidenta, expresó: "Cristina Kirchner ocupa el lugar que tiene que ocupar. Ella apoya a Alberto y a la gestión, pero no interfiere en las decisiones del Presidente. No es cierto eso de que lo maneja, sino las cosas se habrían hecho distintas. Ella marca lo que no ve bien pero quien conduce es el Presidente", concluyó en declaraciones publicadas en el medio local Arrecifes Noticias.