“Massa hoy es Ministro, no Presidente. Si fuera Presidente la mitad de los que hoy son ministros conmigo no serían ministros”, lanzó el tigrense en una extensa entrevista para “Caja Negra”.

Y añadió que “cambiaría el régimen del funcionamiento del Estado en términos de organización”.

Además, insistió: “Hay gente (en el Gobierno) que conmigo no serían ministros. No porque no las quiere, sino por un tema de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta pública”.

Desde hace rato Massa viene cuestionando el armado del Gobierno, y ya había adelantado que su gabinete no estaría conformado por un loteo de cargos para cumplir con los espacios de su frente. Ahora fue más allá y puso el foco en “los funcionarios que no funcionan”, como en su momento apuntó la ex mandataria Cristina Kirchner.