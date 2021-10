El ex Presidente encabezó un acto en Dolores frente a un centenar de militantes, antes de ser sometido a indagatoria por presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan. La convocatoria hizo recordar a la movilización que acompañó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py, hace cinco año, por la causa denominada "dólar futuro".

"Acá estoy en Dolores tratando de entender esta citación tan intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral, pero estamos acá porque siempre hemos dado la cara, estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras salud y buenas intenciones", comenzí diciendo Macri desde el escenario donde estuvo acompañado por distintos dirigentes de la oposición.

"Yo me comprometí a estar siempre con ustedes, siempre defendiendo su futuro, su libertad y nuestra república. Este compromiso que yo asumí es ida y vuelta, siento que ustedes hoy me están diciendo también que están cuando yo los necesito. Ya no somos los mismos, estamos empoderados, no somos más borregos, vamos a luchar por lo que nos corresponde que es tener una vida mejor", agregó.

Macri también lamentó "que hoy en la ruta hay más controles de lo habitual" y deslizó que el Gobierno "siempre está con esas maldadaes". Además, con tono electoral, habló de persecución y dijo: "Si ellos creen que estos dos años de agresiones, persecución y obsesión permanente con mi persona, si creen que con eso va a disminuir mi compromiso con ustedes, con defender sus valores, están muy equivocados".

Por último, antes de ir caminando hacia el juzgado de Dolores, expresó: "A cada golpe, a cada agresión, a cada calumnia, cada mentira, más se fortalecen mis convicciones como siento que también les pasa a ustedes. No somos los mismos, no les tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos, por eso que hoy estemos acá reconfirma lo que sentimos".

Entre los funcionarios y dirigentes que estuvieron más cerca de Macri en la plaza Castelli, de Dolores, se pudo a observar al Intendente local, Camilo Etchevarren, a su par de Vicente López, Jorge Macri, al diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, el senador Esteban Bullrich y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, entre muchos otros.