Con una inesperada rapidez ante la falta de consensos en la previa de la sesión, el Senado aprobó este jueves una reforma que limita el alcance del régimen de Zona Fría, restringiendo el subsidio al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna. La medida, que contó con 38 votos positivos y 8 negativos, impactará directamente en la economía de 1,24 millones de hogares en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires, los cuales dejarán de percibir el beneficio automático en sus facturas.

Ads

Durante la sesión, el senador de la UCR Maximiliano Abad, de Mar del Plata, fue uno de los que votó en contra. El bloque Justicialista, se ausentó por completo al inicio del debate.

Abad fundamentó su rechazo a la iniciativa con críticas severas hacia la metodología utilizada para alcanzar los consensos legislativos. El legislador calificó tanto la ampliación del régimen realizada en 2021 como la actual restricción como normas "arbitrarias, injustas y carentes de cualquier cuestión técnica".

Ads

En su discurso, Abad denunció que el debate estuvo marcado por el intercambio de voluntades políticas a cambio de decretos para subsidiar la electricidad en otras regiones del país. Si bien el senador manifestó estar de acuerdo con asistir a los hogares del norte que enfrentan calores extremos, enfatizó que ese principio de equidad no debe traducirse en el abandono de ciudadanos en otros puntos del territorio nacional.

"Para la provincia de Buenos Aires es un golpe tremendo. 94 municipios, más de 5 millones de personas, 1.300.000 hogares van a quedar fuera de este beneficio y desprotegidos de un día para otro", sentenció el senador.

Ads

El legislador advirtió sobre las profundas desigualdades que, a su criterio, generará la nueva ley. Según su análisis, la normativa permitirá que hoteles de lujo y mansiones en la Patagonia abonen tarifas de gas inferiores a las que pagarán familias de clase media en ciudades como Mar del Plata, Tandil, Necochea o Bahía Blanca. Al respecto, comparó la situación de esta última ciudad con Comodoro Rivadavia, señalando que en la localidad bonaerense los inviernos son más crudos y los ingresos promedio son un 50% menores.

Otro punto central de la argumentación del senador radical fue el impacto real en el bolsillo de los usuarios. El senador explicó que, con la nueva ley, el subsidio se aplicará únicamente sobre el valor del gas, excluyendo los costos de distribución e impuestos. Esto provocará, según sus palabras, que las facturas se disparen tanto para quienes están en zona fría como para quienes no, volviéndose inalcanzables para gran parte de la población.

Finalmente, el representante bonaerense llamó a la reflexión al Gobierno nacional antes de la sanción definitiva. Abad sostuvo que, aunque los subsidios deben ser focalizados, la actual propuesta constituye un "error extraordinario" que dejará heridas profundas en la sociedad. "Yo no voy a votar una ley que es arbitraria, que es injusta y que no tiene ningún rigor técnico", concluyó el senador, reafirmando su defensa de los intereses de los habitantes de Mar del Plata y Batán.