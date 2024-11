El Diputado e hijo de la ex Presidenta comentó que su madre tiene actitudes "que no se ven en gran parte de la dirigencia". Y puso como ejemplo su lectura de domingo de un documento titulado "Los días más felices" escrito por el ex Secretario de Comercio y titular de Principios y Valores, alejado hoy día de la ex mandataria a raíz del armado del Frente de Todos con Alberto Fernández a la cabeza.