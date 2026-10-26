El diputado y presidente del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, será el principal orador de un acto político este martes 27 de octubre al cumplirse el 16° aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

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El encuentro se realizará en el microestadio del Club Atlético Lanús “Antonio Rotili”, ubicado en Avenida 9 de Julio 1680, a partir de las 18:00 horas.

Se prevé que el discurso del referente de La Cámpora esté centrado en el operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a la presidencia, pese a la condena e inhabilitación en la causa “Vialidad”, además de lanzar duras críticas a la gestión económica del gobierno nacional y marcar posicionamientos hacia el interior del peronismo bonaerense.

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El acto contará con un marcado respaldo de la dirigencia local y regional. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, oficiará de anfitrión en un distrito clave de la región sur.

También se espera la presencia de importantes figuras del espacio, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el senador provincial Emanuel Santalla y la diputada nacional Lucía Cámpora, entre otros legisladores, intendentes y referentes territoriales.

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