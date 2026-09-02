El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, aseguró que Cristina Fernández de Kirchner es la candidata del justicialismo para las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que la expresidenta continúa siendo la principal referente del espacio.

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En una entrevista con A24, el senador provincial, cercano a la exmandataria, fue contundente al definir el escenario electoral del peronismo.

“El justicialismo tiene su propia candidata: Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Berni.

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El dirigente también se refirió a la situación judicial de la expresidenta, quien fue condenada en la causa Vialidad y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

En ese contexto, Berni manifestó su confianza en que una resolución internacional pueda modificar el escenario y permitirle a Cristina Kirchner competir en las próximas elecciones presidenciales.

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“Tenemos plena confianza en la resolución de un fallo internacional que habilite a Cristina a poder ser candidata”, sostuvo.

El senador bonaerense recordó además que la Argentina adhiere a tratados internacionales con jerarquía constitucional y consideró posible que un pronunciamiento de ese tipo tenga consecuencias sobre la situación electoral de la exmandataria.

“Un fallo a nivel internacional que prevea la posibilidad de que Cristina sea candidata no es alocado. De hecho, ha sucedido varias veces”, agregó.

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Berni también cuestionó los fundamentos de la sentencia contra la expresidenta y consideró que existen elementos para solicitar una revisión.

“Me parece que se merece la revisión de esa condena, que todos sabemos que no hay una sola prueba testimonial, documental ni pericial que demuestre la responsabilidad que tiene Cristina”, afirmó.

La defensa de Cristina Kirchner ya presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde solicitó la revisión de la sentencia y cuestionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El mapa del peronismo hacia 2027

Por otra parte, Berni reconoció que dentro del peronismo existen distintos sectores que ya cuentan con referentes propios de cara a la próxima elección presidencial.

En ese esquema mencionó a Sergio Massa por el Frente Renovador, Juan Grabois por Patria Grande y Axel Kicillof por el Movimiento Derecho al Futuro.

Sin embargo, frente a esa diversidad de espacios y dirigentes, el senador bonaerense volvió a marcar su posición: “El justicialismo tiene en Cristina a su candidata”.