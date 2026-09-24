El diputado nacional y presidente del Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner reiteró que Cristina Fernández de Kirchner debe competir en las elecciones presidenciales de 2027.

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“Queremos que Cristina sea candidata”, aseguró, al tiempo que se refirió a que dentro peronismo existe “un boicot” contra la ex vicepresidenta.

El diputado Máximo Kirchner habló con @VHMok en su programa de @AM750 y sostuvo que quieren que "Cristina sea candidata en 2027". Además, agregó que no hay encuensta que "no muestre su preponderancia".



A su vez, explicó que "se les permiten más visitas a los genocidas,… pic.twitter.com/pGtWVqZkPS — Argentina|12 (@argentina12ok) September 24, 2026

En ese sentido, sostuvo: “El año que viene va a ser un año que va a poner a nuestro país en un punto de inflexión. Tiene que decidir. Y si espera encontrar a un dirigente perfecto, se va a frustrar”, dijo. Asimismo, el diputado resaltó que “es esencial que no se vea falseada la representatividad de los dirigentes”.

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En una entrevista en Radio 750, el líder de La Cámpora indicó que no hay encuesta que no marque la preponderancia de Cristina “a pesar del ataque recibido durante años, a 11 de haber dejado de ser presidenta y teniendo menos visitas habilitadas que (los) genocidas, algo que el Poder Judicial no puede explicar”.

Según Kirchner, aun cuando la expresidenta “casi no expresa su opinión” y sus apariciones en público se reducen a “saludar por el balcón a la gente que la quiere y la va a reconocer, tiene la representación que tiene”.

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“Imagínese con un trato más equilibrado y justo cuánto podría estar midiendo. Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”, agregó.

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