Máximo Kirchner habló de un "boicot" a la figura de Cristina e insiste: "Queremos que sea candidata"
El diputado nacional consideró que la expresidenta es la de mayor intención de voto. Además, señaló que “es esencial" que en el 2027 "no se vea falseada la representatividad de los dirigentes”.
El diputado nacional y presidente del Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner reiteró que Cristina Fernández de Kirchner debe competir en las elecciones presidenciales de 2027.
“Queremos que Cristina sea candidata”, aseguró, al tiempo que se refirió a que dentro peronismo existe “un boicot” contra la ex vicepresidenta.
En ese sentido, sostuvo: “El año que viene va a ser un año que va a poner a nuestro país en un punto de inflexión. Tiene que decidir. Y si espera encontrar a un dirigente perfecto, se va a frustrar”, dijo. Asimismo, el diputado resaltó que “es esencial que no se vea falseada la representatividad de los dirigentes”.
En una entrevista en Radio 750, el líder de La Cámpora indicó que no hay encuesta que no marque la preponderancia de Cristina “a pesar del ataque recibido durante años, a 11 de haber dejado de ser presidenta y teniendo menos visitas habilitadas que (los) genocidas, algo que el Poder Judicial no puede explicar”.
Según Kirchner, aun cuando la expresidenta “casi no expresa su opinión” y sus apariciones en público se reducen a “saludar por el balcón a la gente que la quiere y la va a reconocer, tiene la representación que tiene”.
“Imagínese con un trato más equilibrado y justo cuánto podría estar midiendo. Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”, agregó.
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