El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, negó enfáticamente que su espacio político busque perjudicar al gobernador Axel Kicillof. Esto sucede en medio de la disputa por el liderazgo del PJ Nacional, donde algunos referentes camporistas como Mayra Mendoza piden que el mandatario bonaerense apoye explícitamente la candidatura de Cristina Kirchner.

“Yo no estoy limando a Axel Kicillof”, sostuvo Máximo Kirchner en el programa de radio Argenzuela.

“Lo que hacen todos nuestros compañeros y compañeras en la Provincia de Buenos Aires es trabajar. De hecho, creo que el gobernador manifestó su alegría, conformidad con los ministros que tiene”, detalló el hijo de la ex presidenta. “Creo que se generan, digamos, algunas situaciones y contextos que tienen más que ver con mezquindades políticas que con realidades”, continuó.

“La verdad que yo todo este tema no lo entiendo. Nunca me sorprende el debate y la discusión política. Me sorprende que se diga que se lo está limando alguien, no sé quién, porque aparte nunca termina muy claro”, sostuvo Máximo.

Máximo Kirchner destacó que el gobernador de PBA "manifestó su alegría con sus ministros" y consideró: "Se generan situaciones que tienen que ver más con mezquindades políticas que con realidades". pic.twitter.com/ZNhhGdPqc3 — Corta 🏆 (@somoscorta) October 25, 2024

En ese sentido apuntó contra “sectores del periodismo”:

“Hay un método político de operar sobre sectores de periodismo que son por ahí más permeables o más sensibles a eso, que lo utilizan más como insumo para su trabajo. Pero realmente si alguien me dice le voltearon tan ley, no pudo salir esto, que ahí es donde vos ves realmente cómo se despliega el dispositivo y cómo funciona el dispositivo político para que sea eficiente en la gestión, para ayudar, para aportar”, explicó.

“Incluso cuando uno puede no estar de acuerdo en 3 de 7 cosas o de 10 cosas. Me parece que es toda una construcción donde obviamente operan”, concluyó el Diputado Nacional.