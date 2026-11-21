El Congreso Provincial Ordinario del Partido Justicialista (PJ) bonaerense formalizó este sábado la designación de Máximo Kirchner como presidente del órgano partidario y avanzó en la distribución de las autoridades que completarán su estructura. El esquema incluye representantes de distintos sectores del peronismo provincial, entre ellos el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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La nueva Mesa Directiva tendrá a Pablo Zurro como vicepresidente primero, al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, como vicepresidente segundo y a Cristina Álvarez Rodríguez como vicepresidenta tercera. Jorge Ferraresi ocupará la Secretaría General, Gastón Granados será prosecretario general y Daniela Vilar estará al frente de la Secretaría Administrativa.

La definición se produjo durante el Congreso partidario convocado para este 21 de noviembre, que se desarrolló bajo modalidad virtual y con participación de congresales de distintos distritos. En el primer llamado no hubo quórum y la actividad continuó en la segunda convocatoria.

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Según informó Carlos Bianco tras el encuentro, participaron 722 congresales conectados, cerca del 80% del total. El funcionario calificó la reunión como “muy tranquila”, “muy rápida” y “muy expeditiva”, y la definió como una instancia “burocrática” para ordenar el funcionamiento partidario.

Cómo quedó conformada la Junta Electoral

Uno de los puntos centrales del Congreso fue la integración de la Junta Electoral del PJ bonaerense, organismo que tendrá un papel clave en los procesos internos del partido.

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La nómina quedó integrada por Leonardo Nardini, Andrés Watson, Juan Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Carpineti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Ayelén Borda y María Paz Bertero.

También se definieron integrantes de la Comisión de Poderes y de los órganos partidarios de control, en el marco de la renovación de la estructura institucional del PJ provincial.

La distribución de autoridades dejó representación de distintos espacios que conviven dentro del peronismo bonaerense, entre ellos dirigentes del kirchnerismo, el Movimiento Derecho al Futuro y la Liga de Intendentes.

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El Congreso se desarrolló en un clima de bajo perfil, luego de una semana en la que los distintos sectores del peronismo tuvieron actividades por separado y volvieron a quedar expuestas las diferencias políticas en torno al armado hacia 2027.

La reunión tuvo como objetivo completar la estructura partidaria y ordenar su funcionamiento institucional. Las discusiones sobre candidaturas, alianzas y estrategia electoral quedaron para una etapa posterior.