La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó críticas contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por su viaje a Estados Unidos, del que, según señaló, no se conocieron detalles oficiales ni resultados concretos.

“Cinco días se cumplen hoy de que estás en Estados Unidos, Luis Caputo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué agenda tuviste en estos cinco días? ¿Piensan informar?”, escribió la jefa comunal quilmeña.

En su mensaje, Mendoza también apuntó al manejo de los recursos públicos y al impacto que las políticas económicas del Gobierno tienen en los municipios bonaerenses:

“¿Sabés que ya quemaron más de mil palos de lo que les dio el campo por la baja de retenciones? ¿Tenés idea de que con eso se hacían las obras para darles tranquilidad a mis vecinos y vecinas de Quilmes cada vez que hay tormentas?”, remarcó.

La dirigente kirchnerista cerró su mensaje apuntando al ministro de economía: “¿A quién representás, Toto?”.

