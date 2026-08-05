Mayra Mendoza destacó a Victoria Villarruel y criticó a los "propios" que cuestionaron a Fernández Sagasti
"Nobleza obliga, bien Victoria Villarruel en habilitar el voto" (remoto) de Anabel Fernández Sagasti en la sesión del jueves sobre la Ley de Tierras, dijo la quilmeña. "Falta que se definan un par que entraron por los votos de gente que está en contra de regalar nuestra tierra", lanzó.
Tras destacar la actitud de la Vicepresidente Villarruel Mayra Mendoza sostuvo: “Ahora falta que el resto de los y las (SIC) senadores y senadoras (SIC) sean responsables y garanticen la representación de la provincia de Mendoza”.
Además, volvió a defender a Sagasti y a defender a su agrupación: “El rechazo a la ley de venta del país sumaría así un voto más, que es lo que siempre sucede con los legisladores de La Cámpora: votamos a favor del pueblo y de Argentina”.
“Falta que se definan un par que entraron por los votos de gente que está en contra de regalar nuestra tierra: espero Flavia Royón y Camau Espinola que voten coherentemente”, sostuvo la Diputada y ex Intendente de Quilmes.
“Y al resto: quiero ver si los presionan igual que a Anabel los que se pasaron la tarde de hoy mandando a operar a una compañera a punto de parir mediante unas cuentitas medio raras. Mujer, inteligente, linda, abogada, peronista y de La Cámpora. Insoportable para ‘propios’ y ajenos. Tontos, pero no tanto”, concluyó Mendoza.
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