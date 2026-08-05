Tras destacar la actitud de la Vicepresidente Villarruel Mayra Mendoza sostuvo: “Ahora falta que el resto de los y las (SIC) senadores y senadoras (SIC) sean responsables y garanticen la representación de la provincia de Mendoza”.

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Además, volvió a defender a Sagasti y a defender a su agrupación: “El rechazo a la ley de venta del país sumaría así un voto más, que es lo que siempre sucede con los legisladores de La Cámpora: votamos a favor del pueblo y de Argentina”.

“Falta que se definan un par que entraron por los votos de gente que está en contra de regalar nuestra tierra: espero Flavia Royón y Camau Espinola que voten coherentemente”, sostuvo la Diputada y ex Intendente de Quilmes.

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“Y al resto: quiero ver si los presionan igual que a Anabel los que se pasaron la tarde de hoy mandando a operar a una compañera a punto de parir mediante unas cuentitas medio raras. Mujer, inteligente, linda, abogada, peronista y de La Cámpora. Insoportable para ‘propios’ y ajenos. Tontos, pero no tanto”, concluyó Mendoza.

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