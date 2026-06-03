La diputada provincial Mayra Mendoza presentó en la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de "Ley Ema", una iniciativa que apunta a prevenir, detectar y abordar la violencia digital en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

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La propuesta busca garantizar el derecho de estudiantes a una convivencia digital segura y establece lineamientos para que las instituciones educativas puedan actuar frente a situaciones que ocurren en entornos virtuales, pero que tienen impacto directo en la vida escolar.

Durante la presentación, Mendoza señaló que el objetivo es que "la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula" e incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental.

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Presentamos la Ley EMA, una iniciativa para prevenir y abordar las violencias digitales en todos los niveles del sistema educativo bonaerense.



Este proyecto nace de la historia de Ema, víctima fatal de la violencia digital, y del compromiso de su mamá, Laura Sánchez, que… pic.twitter.com/VVP3x4SHuV — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 3, 2026

"Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes", afirmó la legisladora ante autoridades educativas, legisladores y estudiantes.

El proyecto lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024 luego de que imágenes íntimas fueran viralizadas sin su consentimiento en su entorno escolar. La iniciativa fue elaborada junto a Laura Sánchez, madre de la joven, y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

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"La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas", sostuvo Mendoza. Además, remarcó la necesidad de abordar nuevas formas de violencia potenciadas por la tecnología, como los deepfakes y la suplantación de identidad.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan la incorporación de contenidos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso ético de la inteligencia artificial en la currícula escolar; la actualización de protocolos para actuar ante casos de violencia digital; la preservación de pruebas digitales y medidas para evitar la revictimización de estudiantes.

La iniciativa también contempla la capacitación obligatoria y continua para todo el personal del sistema educativo en materia de prevención de violencias digitales.

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Por su parte, Laura Sánchez destacó que "la vida digital no ocurre aparte de la vida real" y reclamó políticas públicas que permitan construir "territorios digitales libres de violencia".

"Pensar en construir es un acto de valentía", expresó. Y agregó: "Llevar el nombre de Ema como bandera es una responsabilidad que sigo teniendo como madre. Me emociona que haya esperanza de lograr lo que queremos".

Del encuentro participaron las diputadas provinciales Marcela Basualdo, Margarita Recalde, Micaela Olivetto y Maite Alvado; los diputados Alexis Guerrera y Ariel Archanco; el secretario legislativo Gervasio Bozzano y la senadora provincial Mónica Macha, entre otras autoridades.