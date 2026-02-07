La diputada provincial y referente del peronismo de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció la presentación de la lista de unidad del Partido Justicialista local y destacó el proceso de construcción colectiva que permitió conformar una representación amplia de la militancia peronista del distrito.

A través de un mensaje público, Mendoza remarcó que la nómina es el resultado del trabajo conjunto y del compromiso de distintos sectores del peronismo quilmeño. “Trabajando colectivamente, hemos construido una representación de la militancia peronista de Quilmes, asumiendo el deber de seguir militando para abordar desde el partido lo que la historia y el pueblo nos demandan”, expresó.

Mendoza remarcó la importancia de sostener y profundizar el camino de unidad y pluralismo que hizo posible el acuerdo. Según señaló, el objetivo es continuar ampliando la representación partidaria para fortalecer al PJ como herramienta política y social en el distrito.

Además, convocó a todos los sectores que se oponen a las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei a sumarse a la organización partidaria. “Todos aquellos que quieran organizarse contra las políticas crueles del gobierno nacional son bienvenidos”, afirmó, al tiempo que planteó el desafío de construir una alternativa política que ponga fin a lo que calificó como un proceso de “agresión y entrega”.

Finalmente, la intendenta incluyó en su mensaje el reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que sin ella “es imposible una política de soberanía y justicia social”.

