Durante la jornada de reconocimiento “Eva Perón” que se realizó para homenajear a diecisiete mujeres de la provincia de Buenos Aires por su trayectoria, compromiso y vocación de servicio a la comunidad, la diputada kirchnerista Mayra Mendoza, renovó críticas indirectas contra el gobernador Axel Kicillof.

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En la víspera del aniversario por el nacimiento de Evita, la dirigente destacó que “Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner son mujeres que nos guían, una desde el cielo y otra desde San José 1111". En ese marco, resaltó aunque sin nombrar quiénes eran los destinatarios de su mensaje que "aunque no les guste, Cristina conduce desde San José 1111".

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Mendoza renovó también la embestida contra lo que denominó la "mafia judicial" y la "Corte corrupta". “La tiene secuestrada siendo ella una mujer inocente, y pagando con su cuerpo lo que quisieron hacer y ella por supuesto no hizo, que es que traicione las ideas, al pueblo, nuestra doctrina, nuestra historia y a un proyecto político", insistió.

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En la misma línea, y en un nuevo pasaje de sus palabras que parecieron tener como destinatario al principal referente que hoy le disputa liderazgo de la ex presidenta, el gobernador, añadió: "O alguien puede decir que el peronismo no estuvo proscripto del 55 al 73 cuando Perón estuvo en el exilio. Pudo haber candidatos, sí, pero así salió eso de querer hacer peronismo sin Perón”.

Entrega de reconocimientos “Eva Perón” en @dipbonaerenses



“Sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar”

Esto nos dijo alguna vez Evita y, en este momento, debemos hacerlo más que nunca. Por eso, homenajeamos a Evita reconociendo a mujeres de… pic.twitter.com/crw7flYrgs — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 6, 2026

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