El periodista Facundo Pastor denunció que recibió amenazas en vivo mientras conducía un programa en A24, en medio de un análisis sobre la movilización contra la Ley Bases y la situación de las personas detenidas.

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El episodio ocurrió cuando en el canal mostraban imágenes de los presuntos infiltrados en la marcha frente al Congreso, entre ellos algunos acusados de incendiar un vehículo del medio Cadena 3. En ese contexto, Pastor pidió la palabra y exhibió su celular en cámara.

“A vos que me estás escribiendo en vivo y que te hacés llamar Juan Ignacio: todo esto, y si me seguís rompiendo las pelotas, va a la Justicia”, lanzó, visiblemente molesto.

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Luego agregó: “Te lo digo cortito, porque todo esto que estás haciendo se puede constituir como una amenaza. Y no muestro el teléfono al aire para no comprometerte”.

Su compañera, Catalina de Elía, le preguntó en ese momento qué estaba ocurriendo. “¿Te están amenazando en vivo?”, consultó. Pastor confirmó: “Me están amenazando en este momento, están diciendo pelotudeces”.

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Según explicó, los mensajes provenían de un número desconocido que comenzaba con la característica 02494, correspondiente a la ciudad de Tandil.

“No doy tu teléfono al aire porque directamente se lo voy a pasar al abogado para que haga una causa judicial”, advirtió el periodista, quien también invitó a quien enviaba los mensajes a identificarse públicamente: “Si sos periodista, decime quién sos o salí al aire. Sumate a debatir”.

De Elía expresó su preocupación por la situación: “Estás trabajando y te están amenazando, no quiero trabajar en este clima”, dijo.

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Pastor, por su parte, remarcó que este tipo de situaciones suelen darse en redes sociales, pero no en su teléfono personal. “Lo que me llama la atención es que ahora me estás mandando mensajes a mi teléfono con el que estoy trabajando. Lo que vos no querés es que cuente lo que estamos diciendo acá”, sostuvo.

El episodio se dio en un contexto de fuerte tensión política tras la movilización al Congreso y las detenciones que aún generan controversia.