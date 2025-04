El Senado bonaerense aprobó el proyecto enviado por Axel Kicillof suspendiendo las PASO para el periodo 2025 y, aunque resta su tratamiento en Diputados, todas las fuerzas coinciden en la importancia de evitar un triple comicio, por lo que en pocos días la certeza cobrará fuerza de Ley.

Luego de varias semanas de idas y vueltas en la Cámara Baja, la certeza llegó desde la Cámara Alta luego de que Cristina Fernández de Kirchner ordenara a sus legisladores desistir del proyecto de Teresa García que impulsaba, en conjunto con la suspensión de las Primarias, las elecciones concurrentes en las generales.

En esta línea, el radical Ariel Bordaisco fue contundente en su crítica al peronismo: “Se terminó la novela. El debate interno más a corazón abierto que se vivió del oficialismo culminó después de, la verdad, que meses teniendo a la Legislatura, pero también a la provincia, rehén de una discusión sin sentido”.

En diálogo con la prensa, una vez finalizada la sesión, el legislador por la Quinta definió lo ocurrido durante estas semanas como “una vergüenza” y analizó: “Pero bueno, por lo menos hemos logrado desde la oposición darle certeza un poco a este proceso electoral que la verdad que está lleno de incertidumbre”.

“Y lo que celebro más allá de que me da bronca de que la provincia no esté discutiendo los problemas reales de los bonaerenses, no esté discutiendo cuestiones vinculadas con el programa electoral es esto, las certezas, certidumbre. Ya tenemos certeza respecto a cuándo y la manera en que se va a votar”, remarcó anticipándose a que en Diputados el proyecto siga la misma suerte.

“El radicalismo fue muy claro de entrada”, destacó Bordeisca y recordó que su espacio “tenía ya desde el año pasado, (cuando hubiese sido el momento de discutir el proceso electoral, bueno, se discute el proceso electoral en el momento que se está configurando), tenía su postura, primero, respecto a la PASO”.

Y aclaró: “Nosotros teníamos nuestras dudas respecto a la suspensión de las PASO, porque entendemos que es un sistema ordenador, perfectible, mejorable, pero ordenador de la oferta electoral; ha sido un sistema que ha beneficiado a las discusiones políticas en la provincia de Buenos Aires”.

Consultado por las expresiones de Teresa García quien durante su alocución en la Sesión Especial defendió la idea de las concurrentes enmarcadas en una agenda nacional, Bordeisca expresó: “No es la municipalización del debate, de esa forma, intentando hacerlo peyorativo”.

Y en ese contexto aseguró: “Yo creo que lo que se está haciendo es la provincialización del debate. Cosa muy interesante. Porque la provincia de Buenos Aires hace tiempo que nos discute la agenda de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos acostumbrados a discutir agendas nacionales”.

“Yo celebro el desdoblamiento desde un punto de vista. La provincia de Buenos Aires tiene que definir su discusión sobre su agenda, sobre su identidad. A nosotros nos vienen poniendo desde los gobiernos centrales, los gobernadores, los candidatos que son de Capital Federal, que tienen agenda nacional, ministros nacionales, vicepresidentes, de Scioli en adelante”, subrayó.

“¿En qué provincia pasa eso? En ninguna provincia del país, solo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Principalmente porque está atada una elección nacional, donde se nacionaliza la discusión y se necesitan espadas nacionales para ser competitivas en la provincia”, cuestionó el senador de la UCR.

“Hoy quizás se abra la puerta para que se discuta la provincia y que aparezcan liderazgos provinciales, que hay muchos, intendentes, jóvenes dirigentes, de todo tipo en esa discusión, además de perfiles, discusiones de la provincia, se discuta los problemas que la provincia tiene”, concluyó el legislador por la Quinta.