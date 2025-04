El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por más de dos tercios el proyecto del Poder Ejecutivo para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante los comicios de este año. La Cámara de Diputados podría tratarlo y darle sanción definitiva la semana que viene.

El proyecto no contó con votos negativos. El senador de UCR Agustin Maspoli, de Chacabuco, destacó el acuerdo total en labor parlamentaria para suspender las PASO ó EPAOS tal su denominación local. No obstante, planteó críticas: "Me gustaría escuchar hablar al gobernador de los temas importantes". También pidió una reforma electoral en serio.

Por su lado, el senador del PRO; Christian Gribaudo, lamentó que el llamado a suspender llegue tarde ya que hace meses se presentó un proyecto para suspender las PASO en su bloque. "Lo importante es que se va a lograr, el Senado tomó el guante y lo logró. Lo malo es que la provincia está cada vez peor", recalcó.

En tanto que la jefa del bloque oficialista, Teresa García, si bien se mostró en desacuerdo con el desdoblamiento acompañó la suspensión de las primarias. "Nos arrancaron la simultaneidad, y ahora tenemos el desdoblamiento, y Cristina Kirchner salió del laberinto por arriba. Es no más estas discusiones cuando a la gente le están otras cosas. Es de una enorme inteligencia política", dijo, aunque refirió que esa discusión no fue sin “costos”.

Y agregó: "La Legislatura tiene una responsabilidad suprema que es discutir una reforma electoral en serio, que no se trate de parches ni cambio de fechas, el año que viene". Finalmente, citó a Eva Perón: "Toda lucha es grata y llevadera, cuando el motivo es alto, y heroicos los jefes y fieles los compañeros".

El trámite fue exprés y contó con una abstención del senador Federico Fagioli, de Patria Grande, el espacio que lidera el dirigente Juan Grabois.

Justo un día antes de la esperada sesión, la ex presidenta Cristina Kirchner prácticamente reveló el resultado del debate parlamentario ya que decidió ceder y acompañar la propuesta de Kicillof, aunque manifestó su desacuerdo en desdoblar la elección bonaerense de la nacional.

Consideró que esa decisión que tomó Axel Kicillof es un “error político”. Sin embargo, le pidió a la senadora Teresa García que desista del proyecto que planteaba elecciones el mismo día que las nacionales.