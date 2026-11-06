El próximo 21 de noviembre se realizará en San Pedro una Jornada de Medicina Legal destinada a médicos y profesionales de la salud interesados en actualizar sus conocimientos sobre los aspectos legales vinculados al ejercicio de la actividad médica.

Ads

La actividad tendrá lugar de 9:00 a 14:30 en el auditorio del Hospital Privado SADIV, ubicado en avenida Sarmiento 2795, y contará con la participación de especialistas invitados.

Entre los disertantes estará el Dr. Gastón Vitale, director médico de la institución y presidente de la Fundación VIDAS. También participarán los doctores Javier Grubisa, Horacio Canto y Manuel Caro.

Ads

Puede interesarte

Durante el encuentro se abordarán cuestiones centrales para el ejercicio profesional, como la responsabilidad médico-legal, la documentación clínica y la atención en situaciones de urgencia. Además, habrá un espacio destinado al intercambio de experiencias y la discusión de casos clínicos.

La propuesta apunta a generar un ámbito de actualización y debate sobre situaciones que forman parte de la práctica cotidiana de los equipos de salud y sus implicancias legales.

Ads

Cómo inscribirse

Los profesionales interesados en participar pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace.