El titular del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, afirmó que la reducción a cero de las retenciones a las exportaciones "es una medida que tiene una connotación puramente electoral, porque también ellos usan las prácticas de la vieja política”.

Ads

En declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que desde el Gobierno “seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo”. El legislador criticó que desde el Poder Ejecutivo “haya un intento de diálogo con los gobernadores, pero no con el Congreso”, y explicó que “al contrario, hay un aislamiento del Gobierno, y no ha habido tampoco ninguna reacción de cara al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires después de la derrota”.

Aseveró que se esperaba “algún cambio más importante en la estructura del Gobierno”, tras la derrota en las elecciones bonaerenses, pero “esto no se ha dado”, y aconsejó al presidente Javier Milei que “debería intentar construir diálogos, acuerdos y ser más previsible y poder tener con el Congreso un vínculo razonable, sin ofensas”.

Ads

Más tarde, a través de la red social X, el legislador se refirió a la promulgación y suspensión simultánea de la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad vetada y luego insistida por el Congreso. “Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles”, señaló.

Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) September 22, 2025

Además, consideró que “el ministro de Economía tiene que venir al Congreso a defender el Presupuesto base cero que acaban de presentar. Esperemos que lo haga en lugar de estar haciendo de bravucón de barrio y estar también insultando a los diputados y senadores”.

Ads

“Después de los resultados que ha habido en el Congreso (el ministro de Economía, Luis Caputo) debería tener un mensaje más sereno, más tranquilo y tratar de ver cómo ordena la corrida económica y armar un plan económico, porque ya no estamos con un plan económico, estamos con una mesa de dinero trabajando todos los días para ver cómo evoluciona el dólar”, subrayó.

Puede interesarte