El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, conducido por el diputado nacional Máximo Kirchner, afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas es “inconstitucional” y “agrava todos los problemas”.

“El gobierno de (Javier) Milei tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”, dice el comunicado del PJ bonaerense.

Asimismo, afirma: “El decreto inconstitucional del presidente Milei agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

También remarca que “la eliminación de la Ley de góndolas, de la Ley del fuego, de la Ley de tierras, de la industria satelital, de la Ley de alquileres y de los clubes de fútbol parecen tener por detrás, cada una de ellas, un nombre propio al que se busca beneficiar”.

Al finalizar, el espacio convocó a “todos los actores y sectores de la vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMES, a los movimientos sociales y los bloques” en el Congreso a “rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

