Máximo Kirchner
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La interna no tiene fin: la chicana de Máximo Kirchner con guiño ricotero que le marca la cancha a Kicillof
Máximo Kirchner votó en La Plata y cuestionó la relación de Milei con Trump: "El pueblo está sometido a una humillación"
Máximo Kirchner votó en La Plata y afirmó: "Me preocupa más lo que hace Caputo que lo que hace Karina Milei"
Alonso defendió la baja del delito en PBA y lanzó: ‘Tenemos que construir un peronismo fuerte e ir a una interna’”
Obras, locro y pasacalles: Máximo y Mayra Mendoza festejaron el Día del Trabajador en Quilmes y sin nombrar a Kicillof
¿Interna o acuerdo?: Tras la suspensión de las PASO, la Legislatura se abocará a definir los plazos electorales
Alejandro Dichiara se despega de Kicillof y aclara: "No me conduce políticamente, mis conductores son Cristina y Máximo"
Kicillof asistió al acto de Máximo y Cristina Kirchner en medio de la interna peronista: aclaró que haría "una pasada"
"A Kicillof hay que cuidarlo y que nadie se ponga nervioso"; dijo Larroque, quien desafió al PJ: "¿Cuál es el miedo?"
Video: la insólita reacción de Máximo Kirchner cuando Ducatenzeiler le confesó que soñaba con ser novio de Cristina
Máximo Kirchner rechazó la Ley Bases: "Ojalá el Presidente tenga una mirada estratégica y no seamos como el Congo"
Megadecreto: Desde el PJ bonaerense rechazaron el DNU y afirmaron estar "comprometidos a actuar con responsabilidad"
Mayra Mendoza, segundo mandato en Quilmes: Pidió el apoyo del gobierno nacional para terminar dos pasos bajo nivel
Dichiara admitió que 2023 fue un año trabado en la Legislatura y adelantó que UxP "hará autocrítica" por las elecciones
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