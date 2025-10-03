La aclaración de José Luis Espert sobre los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado generó una ola de repercusiones en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Ayer, el diputado nacional de La Libertad Avanza reconoció que cobró honorarios por su actividad privada como economista y negó cualquier vínculo con delitos. Según Espert, el pago nunca estuvo relacionado con su función pública ni con aportes de campaña.

“No fueron pagos de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Jamás recibí fondos de los que se pudiera sospechar de origen ilícito. Puedo haber sido ingenuo, pero delincuente, jamás”, afirmó en un video de seis minutos publicado en X.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

Oposición: dudas y críticas

La explicación no calmó las críticas de la oposición. La diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “cada vez que aclara, oscurece”, y cuestionó la transparencia de la empresa Minas del Pueblo S.A., vinculada a Machado.

Por su parte, el senador nacional Oscar Parrilli, cercano a Cristina Kirchner, afirmó que “atrás de su soberbia había vínculos con el narcotráfico” y calificó de contundentes las pruebas que relacionan al legislador con sectores comprometidos legalmente.

Además, la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que el caso es “muy grave” y sostuvo que Espert “no puede representar a nadie de esta manera”, según declaraciones al medio local Diario Tiempo de 9 de Julio.

𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓 𝐃𝐄 𝐆𝐔𝐀𝐓𝐄𝐌𝐀𝐋𝐀 𝐀 𝐆𝐔𝐀𝐓𝐄𝐏𝐄𝐎𝐑

Cada vez que Espert aclara, oscurece.



Más allá del detalle de haberle cobrado 200 mil dólares de adelanto por un “trabajo” que nunca hizo, a una persona señalada como narco por EE.UU., su “explicación” deja nuevos… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 3, 2025

Respaldo de Milei y postura oficial

Mientras crecen las críticas, el presidente y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, respaldó públicamente a Espert, calificando las acusaciones como “una operación política”. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a remitirse a los mensajes de Milei: “Nada más qué decir”.

Impacto en la campaña bonaerense

La controversia llega a menos de un mes de las elecciones legislativas y podría afectar las aspiraciones de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave para el oficialismo. La combinación de críticas políticas, viralización en redes y memes deja a Espert en el centro de la polémica justo en un momento sensible de la campaña.

Redes y viralización

El escándalo también explotó en redes sociales. Memes y un jingle satírico inspirado en Charly García se volvieron virales en X e Instagram, burlándose de los viajes en avión, aportes millonarios y el vínculo con Machado, amplificando el impacto mediático.

Espert cuando le embarguen la guita narco pic.twitter.com/hNAnZnL26N — DURO (@duroms) October 1, 2025

- Hola, soy José Luis Espert, o como algunos me han llamado EL COCHINOTE. Yo no soy ningún delincuente, no sabía lo que hacía. Quizás fui ingenuo. Un poco NARCO, tal vez... Pero jamás un kirchnerista corrupto como GRABOIS. pic.twitter.com/LPmvMbDNWu — M (@MConurbasic) October 3, 2025

No Scott Bessent no googlees quien es Jose Luis Espert pic.twitter.com/ltZ9BGGHtv — mauro (@MauroFdz) October 3, 2025

"Yo soy Espert, voy en avión..." pic.twitter.com/uCNQx4OCTY — La Coima Avanza (@La_CoimaAvanza) October 3, 2025

Un momento. A spagnuolo si lo echaron! pic.twitter.com/V9shIpzbQz — Estanislao (@Estanislaosoy) October 2, 2025