Memes, críticas y polémica narco: así repercutió el video de José Luis Espert explicando su vínculo con Fred Machado
Tras admitir pagos de 200 mil dólares del empresario vinculado al narcotráfico, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza enfrenta cuestionamientos de la oposición y burlas en redes. Dirigentes de distintos espacios políticos criticaron su explicación; los memes se multiplicaron y Milei lo defendió públicamente.
La aclaración de José Luis Espert sobre los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado generó una ola de repercusiones en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Ayer, el diputado nacional de La Libertad Avanza reconoció que cobró honorarios por su actividad privada como economista y negó cualquier vínculo con delitos. Según Espert, el pago nunca estuvo relacionado con su función pública ni con aportes de campaña.
“No fueron pagos de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Jamás recibí fondos de los que se pudiera sospechar de origen ilícito. Puedo haber sido ingenuo, pero delincuente, jamás”, afirmó en un video de seis minutos publicado en X.
Oposición: dudas y críticas
La explicación no calmó las críticas de la oposición. La diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “cada vez que aclara, oscurece”, y cuestionó la transparencia de la empresa Minas del Pueblo S.A., vinculada a Machado.
Por su parte, el senador nacional Oscar Parrilli, cercano a Cristina Kirchner, afirmó que “atrás de su soberbia había vínculos con el narcotráfico” y calificó de contundentes las pruebas que relacionan al legislador con sectores comprometidos legalmente.
Además, la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que el caso es “muy grave” y sostuvo que Espert “no puede representar a nadie de esta manera”, según declaraciones al medio local Diario Tiempo de 9 de Julio.
Respaldo de Milei y postura oficial
Mientras crecen las críticas, el presidente y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, respaldó públicamente a Espert, calificando las acusaciones como “una operación política”. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a remitirse a los mensajes de Milei: “Nada más qué decir”.
Impacto en la campaña bonaerense
La controversia llega a menos de un mes de las elecciones legislativas y podría afectar las aspiraciones de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave para el oficialismo. La combinación de críticas políticas, viralización en redes y memes deja a Espert en el centro de la polémica justo en un momento sensible de la campaña.
Redes y viralización
El escándalo también explotó en redes sociales. Memes y un jingle satírico inspirado en Charly García se volvieron virales en X e Instagram, burlándose de los viajes en avión, aportes millonarios y el vínculo con Machado, amplificando el impacto mediático.
