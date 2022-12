Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Querido compatriota, te invito a reflexionar con la celebración a flor de piel. Si alguna vez maltrataste, despreciaste e insultaste a Messi o le dijiste “Maradroga” al Diego, te pregunto si recordás alguna fiesta popular más grande que la vivida tras el triunfo de Argentina contra Francia.

Anti Messi

Que Messi no cantan el himno, que es más español que argentino, que no juega como en el Barcelona, que no siente la camiseta, que es pecho frio (increíble), que juega por la plata, que el club de amigos. que mejor abandone la selección…

Todas estas cosas pasaban con un sector de la sociedad y Messi hasta que ganó la Copa América. Se lo señalaba porque perdió la final del mundo del 2014, 2 definiciones de Copas América, porque erró penales.

El capitán que este domingo levantó la tercera copa del mundo de la historia argentina dudó en volver a la selección. Se transformó en un suplicio ponerse esa camiseta. No disfrutaba, sufría. ¿No hay responsabilidad social en este castigo injusto? Claro que sí.

Desde que ganó la copa en el Maracaná, los antis se sacaron esa espina y acompañaron aunque cualquier traspié los vuelve a poner del otro lado.

Maradroga

Diego Armando Maradona fue el actor principal de la segunda copa del mundo nacional. Si no vivieron aquella fiesta popular, lo que pasó ayer en las calles argentinas sirve para tomar dimensión de la alegría gratuita que ese hombre le entregó al pueblo argentino. Sin embargo, hay argentinos que lo odian.

Ante un problema de salud como es una adicción a la cocaína, esos anti, lo señalaron, lo juzgaron y lo maltrataron. También ante declaraciones “políticamente incorrectas” o elecciones ideológicas que lo llevaron a estrecharle las manos a Hugo Chaves o Fidel Castro. “Como deportista fue un genio, pero como persona..." repiten algunos para bajarle el precio a tanta alegría desparramada por Maradona.

Pareciera que ese argentino inconformista puede encontrar cualquier excusa para volver a caer en ese lugar donde los agradecimientos quedan en el olvido.

Messi – Maradona

Posiblemente Messi encaje más en los parámetros de ídolo ejemplar: Familia consolidada, perfil bajo, deportista full time, sin escándalos mediáticos, etc. Si no cumpliera con estos requisitos ¿se lo podría maltratar o la alegría que brindó al pueblo argentino ya es suficiente como para tenerlo en la gloria?

El caso de Maradona nos indica que no es suficiente. Cuando pasó la ola celebratoria del 86, aquel mundial donde se esquivó a medio equipo inglés, metió un gol con la mano, y hasta reivindicó Malvinas, Diego Armando fue maltratado por sectores de la sociedad hasta su trágica muerte.

Quizás recordar la celebración que se vivió este domingo 18 de diciembre sirva para dimensionar lo que estos personajes nos dejan, nos regalan. La Copa del Mundo se festejó en todo el territorio nacional. Fue como una especie de carnaval multitudinario.

De todas formas, el agradecimiento hacia estos personajes nacionales que surgieron y que surgirán no debe ser marcado por un éxito deportivo. Es decir, si Messi no hubiese ganado sería igualmente merecedor de una devolución de afecto popular.