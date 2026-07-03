¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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El astro rosarino abrió el marcador frente a Cabo Verde en la Copa del Mundo, en el partido correspondiente a los 16avos de final que se disputa en Miami.

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En este duelo frente al conjunto africano, el 🔟🐐 alcanzó varios récords. En primer lugar, el gol que marcó tras el paso de Lisandro Martínez a los 28' fue el séptimo en este mundial, igualando la cantidad anotada en Qatar 2022.

Además, se convirtió en el primer futbolista en la historia en alcanzar los 30 partidos en Copas del Mundo. Otro record es que es el primer futbolista en anotar en ocho partidos consecutivos en mundiales. Más historia para un jugador irrepetible.

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