Messi igualó la cantidad de goles de Qatar 2022 tras abrir el marcador en Argentina vs. Cabo Verde
El capitán argentino cumplió varios records en el partido de los 16avos del Mundial Se convirtió en el primer futbolista en la historia en alcanzar los 30 partidos en Copas del Mundo.
El astro rosarino abrió el marcador frente a Cabo Verde en la Copa del Mundo, en el partido correspondiente a los 16avos de final que se disputa en Miami.
En este duelo frente al conjunto africano, el 🔟🐐 alcanzó varios récords. En primer lugar, el gol que marcó tras el paso de Lisandro Martínez a los 28' fue el séptimo en este mundial, igualando la cantidad anotada en Qatar 2022.
Además, se convirtió en el primer futbolista en la historia en alcanzar los 30 partidos en Copas del Mundo. Otro record es que es el primer futbolista en anotar en ocho partidos consecutivos en mundiales. Más historia para un jugador irrepetible.
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