En 1982, cuando tenía menos de 20 años, Eduardo Canitrot era soldado conscripto del Ejército Argentino e integraba el Batallón Logístico 10, dependiente de la X Brigada de Infantería con asiento en Villa Martelli. El 8 de abril de aquel año llegó a las islas Malvinas para participar de la guerra.

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Más de cuatro décadas después, el veterano de guerra y presidente de la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar regresó al territorio insular en un viaje cargado de recuerdos y homenajes. Su estadía se extendió del 8 al 15 de agosto y durante esos días recorrió distintos puntos vinculados al conflicto.

Según publicó La Opinión Austral, Canitrot compartió en sus redes sociales imágenes y videos de la experiencia. Uno de los momentos más significativos fue cuando hizo flamear la bandera argentina en distintos lugares de las islas, entre ellos Puerto Argentino y el Monte Harriet.

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Eduardo Canitrot en el lugar donde combatió en 1982.

“Después de 44 años la bandera argentina volvió a flamear en Puerto Argentino. Cumplí con lo que te prometí, Pedro”, escribió Canitrot junto a uno de los videos.

El homenaje estuvo dedicado especialmente al capitán Pedro Edgardo Giachino, primer argentino muerto durante la recuperación de las islas el 2 de abril de 1982, y a su amigo Pedro Larrosa, cuyos restos descansan en el cementerio de Darwin.

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“Mi bandera no se arrodilla ante nadie”

En una de las imágenes tomadas en Monte Harriet, el veterano sostuvo la bandera argentina mientras flameaba con el viento.

“Mi bandera no se arrodilla ante nadie. Por ella murió mucha gente, desde nuestra independencia flameó en lo más alto. Nadie nos va a decir que podemos mostrarla solamente en el cementerio de Darwin y por debajo de la cintura”, afirmó.

“Mi bandera no se arrodilla ante nadie”, escribió Eduardo Canitrot junto a las fotos en Monte Harriet.

Canitrot también planteó una pregunta vinculada a las restricciones para los argentinos que visitan las islas: “¿Por qué no podemos llevar a nuestras islas nuestras propias insignias?”

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“Por los caídos, por los que quedaron aquí en las islas y en el mar, por los que no pudieron soportar y se quitaron la vida. Por todos los argentinos y argentinas que dieron, dan y darían su vida por esta bandera”, expresó.

En Monte Kent, Canitrot se encontró con el Chinook derribado por los ingleses.

El veterano también recordó el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial, cuando los jugadores exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

“Fue emocionante llevar esta remera, regalo de mi hija Belu, a nuestras islas. Un homenaje a nuestra historia, a nuestra identidad y a una causa que llevamos en el corazón”, sostuvo.

En Monte Kent, Canitrot se encontró con el Chinook derribado por los ingleses.

Volvió al lugar donde combatió

Durante el viaje, Canitrot logró localizar la zona exacta donde había permanecido durante el conflicto. Allí recordó las condiciones en las que vivió junto a otro soldado.

“Todos los días eran iguales: hambre, frío, miedo”, recordó sobre cómo pasaban los días.

“A 20 metros de acá estaba el pozo de un metro y medio de profundidad por 2 de diámetro, en el que vivimos dos personas durante 67 días sin ningún tipo de resguardo contra el viento, el frío y el agua helada que brotaba desde el fondo”, relató.

“Todos los días eran iguales: hambre, frío, miedo. Pero pensar en defender la bandera hicieron que el cuerpo se adapte, porque el amor por la patria está ante todo”, agregó.

También recorrió Pradera del Ganso, donde corrió junto a su hija.

“Corrí por casi todos los lugares posibles de la Argentina, pero me faltaba éste. Qué mejor que hacerlo con mi hija”, contó.

En Monte Kent, además, se encontró con los restos de un helicóptero Chinook derribado durante la guerra. Allí recordó a su amigo Carlos Aguilera, quien lo piloteaba.

“Aproveché y me tomé un momento para homenajear a mi amigo Carlos Aguilera, quien lo piloteaba. Él tuvo la misma suerte que yo de volver y formar una hermosa familia”, señaló.

La emoción del veterano de guerra ante la placa de Pedro Larrosa.

La promesa que cumplió en Darwin

Uno de los momentos más emotivos del viaje fue su visita al cementerio de Darwin, donde se encuentran los restos de los soldados argentinos caídos durante la guerra.

Frente a la placa de su amigo Pedro Larrosa, Canitrot recordó la promesa que había hecho 44 años atrás.

“Tantos años soñando con este momento, con rendirle homenaje a los caídos en las islas, a Omar Herrera y Alejandro Pereyra, y especialmente a vos, amigo, hermano. Vine, Pedro, como te prometí”, escribió.

Entre lágrimas y mates, permaneció frente a la placa durante más de una hora.

Entre lágrimas y mates, el veterano de guerra visitó a los caídos en el cementerio de Darwin.

“Pedro, vine a hacer la promesa de hace 44 años y te prometo que la voy a cumplir. Vine principalmente sobre todo por vos, aparte de todos los caídos. Vine a cumplir la promesa y no te voy a fallar”, expresó emocionado.

La promesa, explicó, consistía en volver a estar junto a su amigo cuando la bandera argentina volviera a flamear en Puerto Argentino.

Después de 44 años, Canitrot regresó a las islas donde combatió siendo apenas un adolescente. Esta vez, acompañado por su hija, recorrió los mismos paisajes, recordó a sus compañeros y volvió a levantar la bandera argentina en el lugar que marcó para siempre su historia.