La atleta marplatense Micaela Levaggi protagonizó una de las jornadas más memorables en los Juegos Suramericanos 2026 al colgarse la medalla de oro en la prueba de los 1.500 metros. Con un sprint final determinante, la deportista no solo alcanzó la gloria continental, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, consolidando un presente deportivo de alto nivel.

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Levaggi, de 28 años, completó el recorrido en 4 minutos, 22 segundos y 43 centésimas. Con este registro, superó a la chilena Laura Acuña y a la brasileña Tatiane Da Silva, convirtiéndose en la primera representante argentina en obtener una presea dorada en la disciplina de atletismo durante esta edición del certamen regional.

“Estoy emocionada. Vivir estos logros en tu país, con toda la gente, es todo lo que uno como atleta puede soñar”, expresó la corredora en diálogo con Clarín tras la premiación. Visiblemente conmovida por el resultado, añadió: “No podría pedirle más a este día”.´

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¡MEDALLA DE ORO PARA MICAELA LEVAGGI!🇦🇷🏃‍♀️



Gran actuación de la atleta argentina que se quedó con el primer puesto en los 1.500 metros llanos. #JuegosSuramericanos pic.twitter.com/JG5plgzSQ4 — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

Un camino marcado por la autogestión

El éxito de la marplatense tiene un trasfondo de resiliencia. A principios de 2026, la atleta denunció públicamente la falta de apoyo institucional tras ser rechazada nuevamente para recibir una beca del Enard. Ante la imposibilidad de costear sus gastos de entrenamiento, viajes y competencias internacionales, Levaggi tomó la decisión de organizar una venta de rifas para financiar su carrera.

Gracias a la solidaridad de miles de personas que adquirieron sus números, la deportista pudo viajar a Europa para entrenar y competir al máximo nivel. “Son miles de personas las que me ayudaron y estoy agradecida con todos ellos. Pude mejorar mis marcas, hacer récord sudamericano, récord nacional, ser campeona iberoamericana, panamericana y ahora sudamericana”, remarcó sobre el impacto de ese apoyo ciudadano.

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Finalmente, en julio de este año, la atleta logró ingresar al sistema de becas del Enard. Según explicó, este respaldo económico resultó un punto de inflexión en su rendimiento. “Esto ayuda un montón. Fue una gran motivación para mí. Pensaba en la gente trabajadora que me compró un numerito, gente que se esfuerza un montón trabajando, y le quería devolver su apoyo con un resultado”, confesó.

🗣️ "EL RÉCORD SUDAMERICANO QUE TENGO LO PUDE HACER GRACIAS A UN RIFA EN LA QUE MILES DE PERSONAS PARTICIPARON"



🏃‍♀️ Tras lograr la medalla dorada en los 1500m, Mica Levaggi le agradeció a todas la gente que colaboró para que pudiera cumplir con sus objetivos. pic.twitter.com/nPzPfJ6eWJ — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

El rol del entrenador y el futuro deportivo

La historia de superación de Micaela Levaggi incluye un retorno clave. En 2024, la atleta había decidido alejarse temporalmente de las pistas, pero fue su entrenador, Leonardo Malgor, quien la convenció de retomar la actividad con un plan a largo plazo. “Me dijo: ‘el sueño olímpico todavía puede estar’. Me planificó del 2024 hasta el 2028 cada torneo al que tenía que llegar”, recordó.

Tras el éxito en los 1.500 metros, la marplatense aprovechó la visibilidad del podio para abogar por sus colegas. “Ojalá muchos atletas más puedan entrar al sistema del Enard. Si otros atletas pueden entrar y se agranda el cupo, subiríamos mucho en nivel en general. No lo quiero solo para mí, sino para el atletismo y para todos los deportes”, sostuvo.

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La agenda de la campeona en los Juegos Suramericanos continúa con intensidad. Este jueves, Micaela Levaggi competirá en la prueba de los 5.000 metros, mientras que el viernes participará en los 3.000 metros con obstáculos, competencia en la que ya cuenta con su plaza asegurada para los próximos Juegos Panamericanos.