El Día de la Bandera se celebró este año en Rosario con una foto que valió más que cualquier discurso con Javier Milei abrazando a Manuel Adorni frente a todo el gabinete nacional, en el primer acto oficial del jefe de Gabinete desde que estalló la causa judicial que lo tiene en el centro de las investigaciones.

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Victoria Villarruel, convocada por el gobernador Maximiliano Pullaro y no por la Casa Rosada, aprovechó el escenario para lanzar una crítica directa.

Antes del inicio formal del acto, Milei recorrió el dispositivo saludando a sus aliados. Se abrazó con Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, y tuvo un intercambio cálido con Adorni, que regresaba a la escena pública en un contexto judicial delicado. También saludó al gobernador santafesino y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. Con Villarruel, en cambio, no hubo saludo.

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Así fue el abrazo entre Milei y Adorni ‼️



El Presidente llegó a Rosario para celebrar el acto por el Día de la Bandera donde saludó a todo su equipo pic.twitter.com/Hemdg4UdsX — El Destape (@eldestapeweb) June 20, 2026

En su relectura de la fecha patria, Milei aprovechó el discurso para colocar a Manuel Belgrano dentro de la tradición que reivindica su propio espacio político, al definirlo como el "primer intelectual liberal económico" de la historia argentina.

En declaraciones a Infobae, Villarruel fue categórica al ser consultada sobre los gestos de respaldo a Adorni: "No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo."

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