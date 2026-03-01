El presidente Javier Milei abre este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso ante la Asamblea Legislativa que marca el inicio formal del calendario parlamentario 2026. El mandatario llegó acompañado por la escolta del Regimiento de Granaderos a Caballo y por su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Sus primeras palabras antes de comenzar su alocución fue un saludo y agradecimiento al empresario y economista Alberto "Bertie" Benegas Lynch presente en uno de los palcos de la Cámara Alta.

“Hoy sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”, celebró el Presidente previo a enumerar los logros fiscales y leyes obtenidas en el Congreso.

“Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, chicaneó el mandatario a la oposición en medio de la ovación generalizada de sus legilsladores y Gabinete. Y continuó interrumpiendo su discurso para responder a las bancadas que respondían a su interpelación. A partir de ese momento, el Presidente comenzó a interrumpir continuamente para increpar directamente a los legisladores de la oposición.

"La justicia social es un robo, manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa", espetó a la bancada peronista y continuó gritándoles “Chorros” “Va a seguir presa”. Para continuar enumerando el punto 4 en el que destacó la sanción de la Reforma Laboral.

“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina”, aseguró al referirse a un cambio de época y remarco a “la moral como política de Estado”.

“Devaluaron ustedes, nosotros sinceramos el desastre que ustedes dejaron”, volvió a cruzar al peronismo y continuó: “Esto tampoco les va a gustar”, ponderando el rol de Patricia Bullrich en materia de Seguridad y destacó la Reforma Penal Juvenil y la reducción en estadísticas de homicidios y robos.

"Kukas les voy a decir algo, me encanta domarlos, me encanta verlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar", espetó luego de decirles “manga de delincuentes”, acusando al peronismo de robar con los planes sociales. En ese marco, señaló que dichos programas no son una solución de fondo y apuntó a las modificaciones en el área de educación.

“Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero” dijo señalando a Juan Grabois, luego continuó con las chicanas: “Les gane por goleada en un ballotage”. Cabe destacar que el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria denunció que desde el oficialismo intentaron que no lo enfocaran durante la cadena nacional. En esa línea, siguió enumerando recuperaciones ecocómicas como las ganancias obtenida en Aerolíneas Argentinas y cerró: “Andá a buscarla al ángulo kuka”.

Milei también se peleó con los representantes del FIT Nicolás del Caño y Romina del Plá, a quien calificó de “Chilindrina troska”.

A su vez, destacó que, si bien falta para terminar con la pobreza, “la malaria se ha terminado. La sociedad se ha inoculado el 26 de octubre del año pasado”, en alusión a las elecciones de medio término del año pasado.

“Estamos en las puertas de un gran crecimiento económico; y el requisito fundamental es mantener la macro”, expresó el mandatario.

"Qué paradoja que quienes ayudemos a los niños seamos nosotros, cuando el líder de ellos decía que los únicos privilegiados eran los niños, y terminaron con 7 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza", lanzó, otra vez contra el peronismo.

"Ustedes son políticos corruptos que le hacían favores a empresarios corruptos a costa de todos los argentinos", le dijo a la oposición tras aludir a los conflictos con Techint y Fate.

También destacó su alineamiento con Estados Unidos y usó la frase “Maga” de Donald Trump, con traducción nacional: “Hagamos a la Argentina grande otra vez”.

Asimismo, adelantó que cada ministerio ha preparado 10 reformas estructurales para rediseñar la institucionalidad en Argentina. “Nuestra visión reformista no puede ser ententida como una intento por acumular por nada, no debe ser entendida por un ‘vamos por todo’”, prosiguió. “Es momento de convertirnos en una Nación madura”, acotó.

La ceremonia reúne a diputados, senadores, miembros del Poder Judicial, gobernadores y autoridades nacionales, en un contexto político atravesado por debates económicos, reformas estructurales y tensiones con la oposición.

Fuerte operativo de seguridad y cortes en el Congreso

En la antesala del acto, el Gobierno dispuso un amplio operativo de seguridad en el perímetro del Palacio Legislativo, con vallados, controles y restricciones al tránsito en distintas arterias del centro porteño.

Los accesos habilitados al Congreso se concentran en:

Riobamba y Bartolomé Mitre

Sarandí e Hipólito Yrigoyen

También hay cortes y desvíos en cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen.

El despliegue policial busca garantizar el desarrollo del acto institucional en medio de un escenario de alta expectativa política.

El clima político en la previa

En las horas previas al discurso, Milei publicó un mensaje en redes sociales con la frase “La libertad no se negocia”, acompañado por un video en el que afirma: “Hay momentos en la historia en que una civilización debe elegir su futuro”.

Desde el oficialismo, legisladores de La Libertad Avanza expresaron respaldo al mandatario y destacaron la aprobación de leyes consideradas “reformistas” durante el primer tramo de gestión.

La apertura de sesiones se da en un escenario en el que el Gobierno busca consolidar su programa de reformas y marcar la agenda legislativa del año.