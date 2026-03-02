El diputado nacional Juan Grabois llegó este domingo al Congreso para participar de la apertura de sesiones ordinarias y, antes de ingresar al recinto, denunció que desde el oficialismo “pidieron especialmente que no me enfoquen las cámaras”. Además, defendió la presencia de la oposición en el discurso del Presidente y anticipó duras críticas contra el mensaje oficial.

En la previa del discurso de Javier Milei, el legislador se refirió a la discusión interna dentro del peronismo sobre si debía o no asistir al recinto. “Hubo una discusión sobre si había que estar o no. Para mí hay que poner la cara y resistir los agravios del Gobierno”, sostuvo ante los medios acreditados.

Grabois insistió en que la oposición debe ocupar su banca más allá de las críticas y provocaciones. “Creo que hay que estar. Es nuestro trabajo, nuestro deber. Entiendo que hay gente harta de recibir agravios sin derecho a réplica, pero tenemos el lomo bastante duro”, afirmó.

En ese marco, lanzó una advertencia sobre el contenido del mensaje presidencial. “Hoy seguramente vamos a presenciar otra nueva batería de mentiras”, aseguró. Y fue más allá: sostuvo que Milei “no sacó a nadie de la pobreza, hizo más pobres a los pobres y está manipulando el Indec de una manera tan alevosa que es sorprendente la doble vara que hubo cuando se manipuló el Indec en gobiernos anteriores”.

Minutos antes del inicio de la Asamblea, a las 20.44, el diputado también publicó un mensaje en su cuenta de X en el que volvió a apuntar contra el Presidente: “La diplomacia de Milei es tan servil que ni sus amos del norte lo respetan. Se arrastró para lamer botas yankees y no consiguió que liberen al compatriota. Nada de lo que hace en política exterior es en beneficio de los argentinos. Nada. Finalmente, la liberación de Nahuel Gallo la logró la AFA. Realismo mágico latinoamericano”.

Poco antes del discurso, volvió a expresarse en redes con una foto tomada dentro del recinto en la que se lo ve sosteniendo un cartel con la leyenda “$Libranos del mal”, en clara referencia al escándalo cripto que involucra al Presidente. La imagen estuvo acompañada por una frase breve y provocadora: “Esperando al Reptil”.

Con ese tono, el dirigente marcó su postura frente al oficialismo en el inicio del nuevo período legislativo, en un clima de fuerte tensión política dentro y fuera del recinto.