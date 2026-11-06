El presidente Javier Milei defendió su política económica y ratificó que su objetivo a largo plazo es eliminar las retenciones al sector agropecuario, durante la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Ads

Durante su discurso, el mandatario calificó de “héroes” a los empresarios y destacó su papel en la producción y la generación de riqueza. “A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad no le encuentro otro nombre más que héroe”, afirmó ante los representantes del sector.

El encuentro estuvo centrado en la actividad económica, el papel de la producción privada y las medidas impulsadas por el Gobierno. En ese contexto, Milei volvió a referirse a las retenciones, uno de los principales reclamos del sector agropecuario, y aseguró que su administración trabaja para avanzar en su eliminación.

Ads

Al referirse a la carga impositiva sobre el campo, el Presidente sostuvo que las retenciones fueron una de las herramientas que perjudicaron históricamente al sector “las cuales nosotros hemos ido bajando y que nuestro plan de largo es que desaparezcan”, dijo, en referencia a los derechos de exportación.

En materia de seguridad rural, mencionó que la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo rural, una iniciativa vinculada con la protección de la propiedad privada y de los establecimientos productivos.

Ads

Milei también defendió el ajuste fiscal implementado por su administración y sostuvo que las reducciones de impuestos equivalen a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Según planteó, el objetivo es sostener el equilibrio de las cuentas públicas mediante una reducción del gasto estatal.

En esa línea, afirmó que la generación de riqueza corresponde principalmente al sector privado y no al Estado. “La centralidad en la creación de riqueza es de los empresarios, no del Estado. El Estado debe fijar las reglas. No debe estorbar”, señaló.

Durante buena parte de su exposición, Milei hizo hincapié en la importancia de la inversión privada, la competencia y la innovación como motores del crecimiento económico. “Mi máxima admiración a los empresarios, porque son los que verdaderamente cambian el mundo”, sostuvo. Además, destacó el aporte del sector agropecuario a la producción de alimentos y afirmó que los productores argentinos abastecen a unos 500 millones de personas.