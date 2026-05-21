El presidente Javier Milei anunció una baja de retenciones durante su disertación en el 172º aniversario de la Bolsa de cereales de Buenos Aires.

Ads

El anuncio abarca al trigo y cebada con una baja de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año. Por otro lado, en la soja, la baja será de entre un cuarto y medio punto por mes desde enero 2027 hasta 2028.

Asimismo, la baja abarcará a la industria en las ramas automotriz, petroquímica y maquinarias desde julio de 2026 a julio 2027, “Vamos a ir a cero”, remarcó. Los detalles se darán a conocer en los próximos días.

Ads

“Vamos a seguir bajando retenciones, a seguir achicando el gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. que se achique el estado y se agrande el mercado y por ende tener más prosperidad”, señaló durante el acto.

En esa línea, dijo que el país dejará depender sólo del campo, "no porque dejará de ser el motor que siempre fue, sino porque por primera vez otros sectores crecerán con la misma fuerza".

Ads