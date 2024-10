El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, señaló que hay que mejorar y auditar la educación pública “pero que el Presidente la desprestigia, la quiere herir de muerte y eso no lo vamos a permitir”, en la previa del debate sobre el veto a la ley de Financiamiento universitario.

“Hablamos todo el día de economía en la Argentina pero los países que quieren desarrollarse, que ya están en esa frontera, compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos, mientras el presidente Javier Milei atrasa, nos quiere llevar a 1880, un país para una elite de 20 % y el 80 % sin derecho a progresar vía la educación pública”, alertó el legislador por la provincia de Buenos Aires.

En igual tono, exclamó: “Yo no me caí en la educación pública, soy producto de la universidad pública. Me críe en un pueblo del interior, vine a Buenos Aires. Al llegar la UBA me permitió tener la autoestima necesaria para perseguir mis sueños".

“El presidente se ha convertido en la casta, cuando se la pasó en la campaña criticándola, lo primero que hizo fue rodearse de la casta”, dijo, e insistió: “Milei vos sos la casta, y nosotros que no lo somos vamos a tomar esa posta que el pueblo argentino votó la última vez para ir a una Argentina con progreso social, con equidad y con futuro, porque vos atrasás”.