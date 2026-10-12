El presidente Javier Milei sostuvo de cara a las elecciones presidenciales del 2027 que están convencidos en el Gobierno que serán reelegidos. “Estamos recontra convencidos que vamos a ser reelectos”, señaló.

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Asimismo, el mandatario aseveró que no espera una aceleración de la tensión cambiaria para 2027 pero que su Gobierno se prepara para esa eventualidad: “Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”. “No espero una corrida, pero me preparo”, y sumó: “El año pasado pudimos juntar USD 70.000 millones nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera”.

En este sentido, comentó: “También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto. A mí me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por 70.000 millones de dólares y lo resolvimos. Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas”.

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En diálogo con el programa Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre, Milei negó cualquier posibilidad de que el ministro de Economía, Luis Caputo, deje su cargo y aseguró tener “una relación simbiótica” con el funcionario.

“Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo, es literalmente simbiótica. Ante cada situación nosotros hablamos regularmente y siempre tenemos la visión perfectamente alineada”, dijo. De hecho, calificó como “un disparate total” los rumores sobre una salida de Caputo y sembró sospechas sobre que hayan aparecido en la previa al encuentro entre el ministro y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea del organismo en Tailandia.

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Y, por último, sentenció: “Cualquiera que vea mi relación con Toto, que vea lo que son las reuniones de gabinete, lo que es el proceso decisorio, hay que estar totalmente loco para creer que Caputo va a salir del Gobierno”.