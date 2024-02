La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió con los tapones de punta contra el gobierno de Javier Milei tras la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que impacta sobre los bonaerenses.

“Está quita de fondos a la provincia de Buenos Aires, sumados a los otros fondos como el de Educación y Transporte, sucede porque está vigente el número DNU 70. Tienen que aparecer los senadores nacionales en el recinto para que puedan rechazarlo”, apuntó Mayra.

Sobre las decisiones del presidente, Mayra Mendoza, expresó: “Milei no actúa como un presidente racional sino como un perverso que lleva adelante una venganza por el resultado electoral del conurbano y toda la provincia. No sólo contra un signo político que no es el suyo, sino contra cada municipio y toda la Provincia. Es una conducta irresponsable y violenta contra los ciudadanos que no votaron mayoritariamente al actual presidente. Una decisión totalmente antidemocrática que pone en jaque el sueldo de la Policía y desprotege a la población. Milei hizo campaña en nombre de la libertad, y hoy gobernando la única libertad que avanza es la de morirse de hambre y la de caer en la pobreza”.

Con respecto a su comuna, aseveró que “en Quilmes hemos superado más del 50% de los votos y los ciudadanos quilmeños no quieren que haya recortes, ajustes y que se frene la obra pública como está sucediendo. Así que, con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, vamos a defender no solamente a nuestro electorado sino a todos nuestros habitantes”.